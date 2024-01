Modern Music School for friends – La musica delle emozioni

Concerto do beneficenza, sabato 3 febbraio, ore 16.30, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti



Sabato 3 febbraio, alle ore 16.30, presso il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto si

esibiranno più di 100 artisti attraversando la musica delle emozioni tra alcuni dei brani più

iconici della storia della musica italiana e internazionale, con un occhio alle hit più ascoltate

in questi ultimi anni.

Un viaggio emozionale attraverso le canzoni divise in cinque categorie dettate dai significati

dei testi. Attraverseremo insieme “vita”, “gioia”, “perdita”, “amore” e “violenza” per poi

approdare a un finale speciale che, siamo sicuri, scalderà i cuori e consentirà a tutto il

pubblico di tornare a casa con un messaggio di speranza e il desiderio di contribuire a rendere

questo nostro strambo mondo un posto migliore.

27 canzoni e la partecipazione straordinaria della Sbrock Band, la band costituita dai ragazzi

disabili dell’associazione Peter Pan, oltre che di Cooperazione Rock, la band di ragazzi dai 6 ai

13 anni, nata in seno alla Modern Music School, che, a distanza di quasi 3 anni dalla sua

nascita, porta in giro per l’Italia l’energia coinvolgente e un rock accattivante che lascia

sempre a bocca aperta.

Il ricavato dello spettacolo, al netto dei costi vivi sostenuti, verrà devoluto a due associazioni

cittadine che stanno dando tantissimo al territorio: “Il sorriso di Teo” a cui la scuola è

particolarmente legata perché ha avuto la fortuna e l’onore di vivere Matteo quale allievo e la

“Social Sport Spoleto”, che organizza iniziative dedicate ai bambini con il filo conduttore dello

sport, fonte di aggregazione e condivisione di fondamentale importanza per la crescita e lo

sviluppo della socialità, dell’inclusione e del mindset.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Spoleto, verrà condotto dal giornalista e noto volto

cittadino Francesco Ragni, accompagnato da Orsola Lleschi.

L’invito è rivolto a tutta la città, a chi desidera contribuire alle attività portate avanti da “Il

sorriso di Teo” e “Social Sport Spoleto”, per un momento dedicato alla buona musica suonata

e cantata da artisti di tutte le età, per ragazzi, per famiglie e per tutti coloro che desiderano

passare un pomeriggio diverso all’insegna delle emozioni.

Sarà possibile acquistare i biglietti al link

https://ticketitalia.com/modern-music-school-for-friends?search=Modern%20music

Per info:

Modern Music School – Valentina Saputo 347 948 1634