Mobilità elettrica, avanti con il piano: undici nuovi punti di ricarica a Spoleto

  • Febbraio 18, 2026
  • CRONACA
    • Prosegue il lavoro del Comune di Spoleto per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica per le auto. Il protocollo d’intesa siglato nel 2018 con Enel X Mobility srl prevedeva infatti l’individuazione delle aree idonee, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista della visibilità, all’installazione delle infrastrutture di ricarica da parte di Enel.

    La Giunta ha individuato nell’agosto 2023 quattordici postazioni nel territorio comunale dove realizzare gli interventi di collocazione dei punti di ricarica.

    Ad oggi sono tre le colonnine già attive: a San Giacomo, in prossimità del parco pubblico inaugurato lo scorso anno; a San Martino in Trignano, nell’area di parcheggio vicino l’ingresso dell’area di comunità; in via Pasquale Laureti, nel parcheggio antistante il Palatenda (oggi centro Podium).

    Sono undici dunque i punti di ricarica ancora da realizzare: a piazza D’Armi, nella zona tra la piscina comunale e il palazzetto dello sport “Don Guerrino Rota”; nei parcheggi di via Visso e di via dei Filosofi, davanti a largo dei Tigli; in viale Martiri della Resistenza, sia vicino l’ingresso del parco Chico Mendez, sia lungo il lato destro in direzione ospedale; nella zona PEEP in via Lorenzo Betti; in via Interna delle Mura in prossimità dell’Archivio di Stato; al parcheggio dell’ospedale San Matteo degli Infermi; al parcheggio della scuola primaria di Villa Redenta; in viale Guglielmo Marconi, al parcheggio di via Giacomo Reggiani.

     

    Per poter proseguire nell’allestimento delle aree interessate e procedere alla realizzazione degli interventi, in queste settimane gli uffici comunali del Dipartimento 8 hanno iniziato a lavorare al rinnovo del Protocollo d’intesa con Enel X Mobility srl, in scadenza nel mese di giugno 2026. L’obiettivo è mantenere attivo l’accordo con Enel fino al 2034.

