Mobilità alternativa: orari di apertura dei percorsi

Novità per il ponte di Ferragosto e in occasione degli spettacoli di “Accade d’estate a Spoleto”

In occasione del ponte di Ferragosto e per garantire l’utilizzo della mobilità alternativa al termine degli spettacoli di “Accade d’estate a Spoleto”, verrà assicurata una maggiore apertura dei percorsi meccanizzati (tapis roulant, scale mobili e ascensori).



Per quanto riguarda il percorso di collegamento dal parcheggio Posterna a​ piazza Campello, sarà aperto fino a mezzanotte il 14, 15 e 24 agosto, mentre la sera del 18 agosto l’apertura verrà prolungata fino alle 00.30.





La sera di venerdì 25 agosto i percorsi che collegano al centro storico i parcheggi Posterna, Spoletosfera e Ponzianina, saranno accessibili fino alle ore 24.00, mentre sabato 26 agosto i percorsi Posterna e Ponzianina (compreso l’ascensore per la Rocca Albornoz) apriranno dalle ore 5.30 e resteranno aperti fino alle ore 24.00.