Mobilità alternativa: lavori agli ascensori di Piazza Pianciani

L’intervento di manutenzione straordinaria verrà effettuato mercoledì 6 e giovedì 7 aprile



Lavori di manutenzione straordinaria agli ascensori di piazza Pianciani. Busitalia – Sita Nord ha comunicato che mercoledì 6 e giovedì 7 aprile non saranno utilizzabili i due ascensori che collegano il percorso meccanizzato dal parcheggio Posterna all’uscita Pianciani.

La tipologia degli interventi programmati, che serviranno ad effettuare la sostituzione delle funi in entrambi gli impianti, per ragioni di sicurezza non consentirà l’utilizzo del “gate” Pianciani da parte degli utenti, il quale dovrà necessariamente restare chiuso al pubblico mercoledì e giovedì della prossima settimana.

In questi giorni verrà esposto un avviso al pubblico con la comunicazione dei lavori e verranno segnalate le uscite alternative (Teatro Nuovo e via Aurelio Saffi) durante le due giornate in cui si svolgeranno gli interventi.