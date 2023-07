Lavori in corso lunedì 24 e martedì 25 luglio

Lunedì 24 e martedì 25 luglio, per consentire i lavori di installazione dei dispositivi per la connettività e la ricezione del segnale all’interno del percorso dal parcheggio Posterna a piazza Campello, non sarà possibile utilizzare, sia in entrata che in uscita, gli ascensori di piazza Pianciani.

Le entrate e le uscite alternative consigliate saranno quelle di piazza del Mercato (via Aurelio Saffi) e del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

Gli interventi rientrano nelle attività del progetto di Infomobilità e sono finanziati attraverso le risorse di Agenda Urbana.