MM inSIemeVOLA e Rangers Spoleto festeggiano 25 anni di attività, 4 giorni di iniziative

Le associazioni MilleMani inSIemeVOLA Odv e Gruppo Rangers GRSP Spoleto festeggiano 25 anni di vita. Fondate alla fine del 2000 da padre Modesto Paris, allora parroco di Santa Rita in Spoleto, hanno accolto in questi lunghi anni di attività centinaia di bambini, ragazzi e famiglie. E per celebrare questo traguardo, sarà proprio la città ducale ad ospitare l’annuale “campo primavera” dei due movimenti associativi MilleMani per gli altri e Movimento Rangers, che contano più sedi in Italia, che si terrà dal primo al 4 maggio.

Il “quartier generale” del raduno saranno i locali della chiesa di Santa Rita dei Padri Agostiniani Scalzi, all’ombra dei quali i due movimenti sono nati e cresciuti.

In 25 anni, MM inSIemeVOLA e Rangers GRSP si sono aperti alla città ed all’intero territorio diocesano, con manifestazioni, spettacoli, convegni e giornate di studio, iniziative di volontariato ma anche momenti di preghiera all’insegna di una “fede viva, aperta e gioiosa”. Gli eventi cardine in città rimangono la Festa del volontariato, che da tempo ha trovato ormai la sua location naturale nel parco di Villa Redenta, a fine agosto, ed il mercatino natalizio “Un NaT@LE che sia Tale”, a metà dicembre, entrambi quest’anno alla loro 25esima edizione. Per bambini e ragazzi, l’appuntamento fisso è il mercoledì pomeriggio, con la riunione settimanale dalle ore 16,30 alle 18. Con le attività che culminano nei bivacchi durante l’anno e con il campo estivo a Rumo, in Val di Non, quest’anno dal 16 al 25 luglio. Per le famiglie, analogamente, il soggiorno in Trentino (a cui è possibile ancora iscriversi) sarà dal 27 giugno al 5 luglio.

Chiunque vorrà dunque respirare un po’ di queste esperienze – ed in particolar modo chi nel corso di questi 25 anni ha vissuto l’esperienza Rangers e di certo non l’ha dimenticata – potrà dunque prendere parte alle iniziative previste nei prossimi giorni a Spoleto ed in particolar modo alla “Serata con il Sole dentro” di sabato 3 maggio, nel piazzale della chiesa di Santa Rita (largo Padre Modesto), ed alla mattinata di domenica 4 maggio, che inizierà con la “Padre Modesto family walk” alle 9 a Villa Redenta per proseguire con la santa messa in chiesa ed il pranzo.

Le iniziative in programma rientrano nel progetto “VOLONTAriato in comunicAZIONE” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.