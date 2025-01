Nuovo appuntamento al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” per La domenica dei sogni, la rassegna di teatro famiglia ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

“Mistero al Museo – Un salto nella preistoria”, è lo spettacolo che andrà in scena domenica 19 gennaio alle ore 16.30 tratto da “Gateway 66”, una nuova serie televisiva di Gruppo Alcuni presto in onda sui canali Rai, prodotta con RAI Kids e Trentino Film Commission, con la collaborazione degli scienziati del Muse e della Fondazione Renzo Piano.​

La rappresentazione, adatta ad un pubblico a partire dai 5 anni, è ad opera della Compagnia ALCUNI, con Sergio Manfio, autore e regista, e Francesco Manfio ed utilizza la tecnica del teatro d’attore con videoproiezioni.

Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratis, mentre gli adulti possono partecipare acquistando un biglietto al costo di € 6,00 (la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30).

In occasione dell’evento, torna “La Biblioteca va a Teatro”. Nel foyer del Teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.

L’ultimo spettacolo in rassegna sarà “Le quattro stagioni” della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi e si terrà il 2 febbraio.

La professoressa Teodora Teodori, ricercatrice al Museo della città, cerca di aprire una porta spazio-temporale che la trasporti nel tempo. Purtroppo, la prova fallisce e di lei si perde ogni traccia. Il Capi e l’Assistente entrano nel suo laboratorio e trovano un messaggio in cui la scienziata racconta il suo esperimento. L’Assistente capisce che la scienziata è stata trasformata in un cartone animato e risucchiata dalla porta spazio-tempo viaggiando indietro nel tempo fino al Cretacico, 66 milioni di anni fa, seguita dal suo aiutante, trasformato in un pennuto, che ha fatto la stessa fine. La Teodori, nel suo viaggio, è pedinata da Drago, un perfido personaggio che vuole diventare famoso falsificando la storia dell’evoluzione del mondo, prendendosi i meriti di inesistenti scoperte scientifiche. Superando i timori del Capi, i due protagonisti decidono di andare a salvarla e vengono inghiottiti anche loro dal portale. Con stupore, rivivono quello che è accaduto in quel periodo, compreso un emozionante incontro con dei T-Rex. I nostri eroi seguono le tracce lasciate dalla scienziata attraverso dei bigliettini, in una sorta di “caccia al tesoro”, sempre aiutati dai bambini del pubblico, che vengono interpellati anche per bloccare i piani del perfido Drago. Dopo tante avventure assistono alla caduta sulla terra del meteorite che ha sconvolto il nostro pianeta portando all’estinzione dei dinosauri. Per fortuna sia la professoressa Teodori che il Capi e l’Assistente riescono a scappare facendo un salto in avanti nel tempo, fino ai primi ominidi. Lo spettacolo prosegue con un salto nel futuro, dove un robot li informerà dei pericoli che il nostro pianeta sta correndo, facendogli vedere cosa accadrà se non corriamo velocemente ai ripari. In questa parte dello spettacolo i giovani spettatori rifletteranno sui comportamenti virtuosi da tenere. Riusciranno i nostri eroi a trovare e salvare la professoressa Teodori e a tornare tutti quanti nel presente?