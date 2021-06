Missione compiuta! Alessandro Cresti è “salito” in bici sull’Everest con Il Sorriso di Teo

Anche Cristian Baroni ha accompagnato il paraciclista toscano nella grande impresa

(DMN) Sinalunga, Siena – Missione compiuta! Alessandro Cresti, paraciclista di Sinalunga e fondatore dell’associazione sportiva dilettantistica chiamata #rideforSM che ha come scopo la sensibilizzazione e la promozione del ciclismo per persone affette da Sclerosi Multipla, ha realizzato l’Everesting in bicicletta per un totale di 8848 metri di dislivello, percorrendo, nell’arco di tutta la giornata di sabato 5 giugno, per ben 68 volte la salita di Farnetella (frazione di Sinalunga) per 285 chilometri fino a totalizzare lo stesso dislivello della montagna più alta del mondo indossando la maglia dell’associazione spoletina Il Sorriso di Teo.

Durante tutta l’impresa, Alessandro ha avuto il sopporto di tante persone che sono passate a sostenerlo tra cui il presidente dell’Associazione Il Sorriso di Teo Cristian Baroni (insieme nella foto pubblicata dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Sinalunga) che con lui ha percorso un paio di volte il tragitto.

L’impresa di Alessandro Cresti aveva lo scopo di raccogliere fondi finalizzati all’acquisto di ausili per aiutare persone con disabilità che vogliono iniziare a fare sport. La raccolta è attiva nella piattaforma La raccolta è già attiva nel portale gofundme.com.