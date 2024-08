Miss Universe Italy, tappa a Castel Ritaldi

Sabato sera, alle ore 21.00 in Piazza Partigiani a La Bruna di Castel Ritaldi, l’appuntamento è con la bellezza. Sfileranno infatti le Miss del concorso Miss Universe Italia, che nelle varie tappe di avvicinamento alla finale nazionale, selezionerà la Miss che rappresenterà l’Italia a Miss Universo 2024. Quest’anno la finale mondiale si terrà all’Arena CDMX di Città del Messico, il 16 novembre 2024.

Bellezza, ma non solo. Il concorso punta i riflettori su personalità, stile ed eleganza. Una kermesse estremamente contemporanea che unisce la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali progettati e strutturati. Eleganza e innovazione che si uniscono e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata.

La Proloco di Castel Ritaldi del Presidente Angelo Gelmetti, non è affatto nuova nell’organizzazione di eventi di questo genere e già in passato è stata più volte punto di riferimento per gli organizzatori di altri importanti concorsi di bellezza.

Sabato sera alle ore 21,00 quindi, tutti in piazza quindi a La Bruna di Castel Ritaldi per applaudire la Miss più bella della tappa umbra del concorso Miss Universe Italia.