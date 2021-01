Perugia Calcio, dalla Spal arriva Minelli

(DMN) Perugia – il Perugia Calcio ha un nuovo portiere: Stefano Minelli.

AC Perugia Calcio – si legge in una nota ufficiale del club di Pian di Massiano – comunica l’acquisizione a titolo definitivo dalla società Spal delle prestazioni del calciatore Stefano Minelli, portiere classe 1994. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Minelli, che ha indossato le maglie di Brescia e Padova, ha totalizzato 147 gare in Serie B e 29 in Lega Pro.