Il Comune di Spoleto aderisce all’iniziativa spegnendo l’illuminazione del teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Giovedì 16 febbraio torna l’appuntamento con “M’illumino di meno” 2023, l’iniziativa organizzata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2.

Quest’anno la giornata è finalizzata, oltre che ai consueti spegnimenti simbolici delle luci, a valorizzare il ruolo delle piante e della mobilità sostenibile nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Questa 19ma edizione presenta una importante novità, la recente istituzione della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” riconosciuta dalla Repubblica il 27 aprile 2022 con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, nella giornata del 16 febbraio, data della prima edizione della campagna.

Il Comune di Spoleto partecipa all’iniziativa spegnendo l’illuminazione del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio.

“Il Parlamento italiano ha riconosciuto il 16 febbraio come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili – ha dichiarato Agnese Protasi, Assessore alla Transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio – per promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse attraverso la riduzione degli sprechi, la realizzazione di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili. Come Amministrazione vogliamo aderire a questa campagna perché riteniamo importante che la cittadinanza sia il più possibile sensibilizzata perché è necessario un impegno fattivo e l’unione di forze per la salvaguardia del nostro pianeta. Vorrei quindi invitare i cittadini a porre in essere piccoli gesti che fanno la differenza, come evitare di prendere l’auto quando possibile e attuare anche piccoli cambiamenti nelle abitudini per ridurre lo spreco alimentare. Ognuno potrà scegliere il suo gesto, come Amministrazione spegneremo per tutta la notte l’illuminazione di un dei monumenti simbolo della città”.