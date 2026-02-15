Mezza maratona di S.Valentino da applausi per la 2S Atletica Spoleto: Petrini chiude secondo assoluto

Grande partecipazione e risultati di prestigio per la 2S Atletica Spoleto alla Maratona di San Valentino, appuntamento ormai classico del calendario podistico umbro andato in scena , domenica 15 gennaio, a Terni.

Sono stati dieci i runners della società spoletina al via: nove impegnati nella mezza maratona sulla distanza ufficiale di 21 km e 97 metri, mentre uno ha preso parte alla Family Run non competitiva di 8 chilometri.

Il percorso, suggestivo e al tempo stesso impegnativo, ha condotto gli atleti da Corso del Popolo fino a Collestatte, attraversando alcuni dei luoghi più iconici del territorio: il passaggio davanti alla Basilica di San Valentino, poi Papigno e lo scenario naturale delle Cascate delle Marmore, prima del rientro nel centro cittadino. Un tracciato capace di unire bellezza paesaggistica e difficoltà altimetriche, che ha messo alla prova resistenza e gestione del ritmo.

A brillare su tutti è stato Daniele Petrini, autore di una prova di altissimo livello chiusa in 1h12’56”, tempo che gli è valso uno straordinario secondo posto assoluto, alle spalle del vincitore della mezza maratona, Benrkia Abdelmajid, primo al traguardo in 1h10’07”. Una prestazione di spessore che conferma Petrini tra i protagonisti del panorama regionale.

Molto positiva anche la prova di Diego Pincanelli e Stefano Perugini, entrambi capaci di fermare il cronometro su 1h23’44”, segno di una gara condotta con intelligenza e regolarità. Subito dietro Paolo Simoneschi, che con 1h26’10” ha consolidato una prestazione solida su un percorso tutt’altro che semplice.

Tra le donne spicca Simona Petriola: il suo 1h34’59”, oltre a rappresentare un ottimo riscontro cronometrico, le ha consegnato il terzo posto di categoria SM35, impreziosendo ulteriormente la giornata della società spoletina. Buone indicazioni anche da Lorenzo Zambotto (1h41’56”), mentre hanno portato a termine con determinazione la prova Paolo Gianfelici (2h01’55”), Stefania Baroni (2h03’50”) e Massimiliano Melis (2h07’38”), dimostrando tenacia fino all’ultimo chilometro.

A completare la spedizione della 2S Atletica Spoleto, Paolo Tagliavento, da poco tesserato con la società guidata da Giacomo Befani, che ha scelto la distanza della Family Run da 8 km.

Una trasferta che si chiude dunque con risultati di rilievo e segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione, confermando la vitalità e la competitività della 2S Atletica Spoleto nel panorama podistico umbro.