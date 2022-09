Meteo: vento forte e allerta arancione a Spoleto

Previste per oggi raffiche anche oltre gli 80 km/h. Possibili blackout elettrici, problemi alla circolazione, caduta di rami e alberi. La Protezione Civile del Comune di Spoleto raccomanda attenzione

Per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, il Centro funzionale decentrato di monitoraggio meteo-idrologico della Regione Umbria ha previsto un livello di allerta arancione per il territorio comunale di Spoleto.

Nello specifico l’allerta riguarda il rischio vento, con raffiche che possono superare gli 80 km/h ed il rischio idrogeologico.

Una situazione meteo di questo genere può provocare, da una parte, blackout elettrici e telefonici, caduta di alberi, cornicioni e tegole, danneggiamenti alle strutture provvisorie, problemi alla circolazione stradale e dall’altra possibili allagamenti localizzati, provvisoria interruzione della viabilità, scorrimento superficiale nelle sedi stradali urbane ed extraurbane ed eventuale innesco di locali smottamenti superficiali dei versanti.

Pertanto la Protezione Civile del Comune di Spoleto raccomanda ai cittadini, sempre per la giornata di oggi, di limitare il più possibile gli spostamenti, di evitare passeggiate lungo strade alberate e, più in generale, in aree verdi o comunque vicine a strutture all’aperto (tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali).​