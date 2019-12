Meteo Spoleto: tempo sereno fino a sabato

Nel week end precipitazioni moderate

di Alessio Cao

(DMN) Spoleto – Una settimana all’insegna del bel tempo quella appena iniziata a Spoleto. Le previsioni meteo, in deciso miglioramento, indicano un clima clemente fino a sabato 21, quando invece inizieranno delle piogge moderate in tutto il territorio comunale. Le temperature, in netto rialzo rispetto ai giorni scorsi, oscilleranno tra i 5 gradi e i 15 gradi nei momenti più caldi della giornata.