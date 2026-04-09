Messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento TARI

  • Redazione
  • Aprile 9, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 49

    • Il Comune di Spoleto informa i cittadini che stanno circolando SMS ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento.

     

    Si tratta di un tentativo di phishing per rubare dati personali o addebitare costi elevati.

     

    Il messaggio riporta frasi come:“La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti”.

     

    A questo proposito è opportuno precisare che:

    • il numero 89347716 è una numerazione a tariffazione speciale e ad alto costo, chiamando si corre il rischio di sottrazione di credito o di dati personali;

    • il Comune di Spoleto non invia SMS per comunicazioni sulla TARI e non richiede contatti urgenti tramite numeri a pagamento;

    • le comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite canali istituzionali.

     

    Cosa fare quindi:

    • non chiamare il numero indicato;

    • non rispondere all’SMS;

    • non fornire dati personali o bancari;

    • eliminare subito il messaggio;

    • verificare la propria posizione TARI contattando il Comune di Spoleto ai numeri 0743 218166 – 218170 – 218189

     

     

    Si invita la cittadinanza alla massima attenzione e a diffondere l’informazione per prevenire ulteriori tentativi di truffa.

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    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
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    Bell'articolo!