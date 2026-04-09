Messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento TARI

Il Comune di Spoleto informa i cittadini che stanno circolando SMS ingannevoli che segnalano ...

Strategia, audacia e visione: la grande scacchiera internazionale si riaccende nel cuore verde d’Italia. ...

Sono stati oltre 800 gli accessi registrati all’ufficio informazioni turistiche da mercoledì 1 aprile, ...

Dall’8 aprile all’ 8 maggio sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali per ...

La FIPAV Umbria ha scelto la Nuova Pallavolo Spoleto e la città di Spoleto ...

I Carabinieri della Stazione di Campello sul Clitunno hanno arrestato, in flagranza di reato, ...

4 giorni fa

Il Signore è veramente risorto. Alleluia. È l’annuncio che domenica 5 aprile 2026 è ...