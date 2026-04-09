Messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento TARI

Il Comune di Spoleto informa i cittadini che stanno circolando SMS ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento.
Si tratta di un tentativo di phishing per rubare dati personali o addebitare costi elevati.
Il messaggio riporta frasi come:“La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti”.
A questo proposito è opportuno precisare che:
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il numero 89347716 è una numerazione a tariffazione speciale e ad alto costo, chiamando si corre il rischio di sottrazione di credito o di dati personali;
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il Comune di Spoleto non invia SMS per comunicazioni sulla TARI e non richiede contatti urgenti tramite numeri a pagamento;
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le comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite canali istituzionali.
Cosa fare quindi:
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non chiamare il numero indicato;
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non rispondere all’SMS;
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non fornire dati personali o bancari;
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eliminare subito il messaggio;
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verificare la propria posizione TARI contattando il Comune di Spoleto ai numeri 0743 218166 – 218170 – 218189
Si invita la cittadinanza alla massima attenzione e a diffondere l’informazione per prevenire ulteriori tentativi di truffa.
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