Messa in sicurezza del sottopasso di Baiano. Installato un nuovo sistema di allarme contro gli allagamenti

Sono stati effettuati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento del sottopasso di Baiano. L’intervento si è reso necessario a causa degli allagamenti che impediscono il transito delle auto nei casi di pioggia intensa, costituendo situazioni di pericolo per la mobilità dei residenti nella zona.

Nello specifico i lavori, realizzati dall’A.Se. Spoleto su richiesta dell’ufficio di Protezione Civile dell’Ente, hanno permesso di dotare il sottopasso di un sistema automatico di allarme, con l’installazione di una sonda di rilevamento che prevede la chiusura del sottopasso in caso di allagamento mediante semaforo rosso in entrambi i lati e l’attivazione di una chiamata automatica all’A.Se. Spoleto per consentire l’intervento immediato della squadra reperibile in caso di allagamento.

Nel corso dell’intervento, oltre alla sostituzione dei vecchi semafori con due apparecchi nuovi dotati di illuminazione con tecnologia a led, sono state anche sistemate le due pompe per il deflusso delle acque in caso di pioggia.

“Ringrazio l’ufficio di Protezione Civile del Comune di Spoleto e l’A.Se. Spoleto per aver lavorato alla realizzazione di questo intervento, frutto di un impegno costante e di una collaborazione efficace tra amministrazione e territorio – ha aggiunto il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile, Egisto Fede – Con questo intervento garantiamo sicurezza e funzionalità ad una infrastruttura di collegamento fondamentale per Baiano, in linea con l’obiettivo di rendere Spoleto una città sempre più attenta alla tutela delle persone e del proprio ambiente”.