Ancora posti disponibili per l ’iniziativa in programma sabato 11 giugno

“Merenda nell’Oliveta” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto in programma sabato 11 giugno. L’appuntamento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui l’Ente è socio e che che annualmente organizza eventi volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio olivicolo, prevede una passeggiata nel paesaggio olivicolo come occasione per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi, alla scoperta delle tipicità, sia paesaggistiche che enogastronomiche, del nostro territorio.

Nel corso della giornata sono in programma un piccolo intrattenimento musicale, attività per bambini, illustrazione delle qualità organolettiche e salutistiche dell’olio extravergine di oliva con degustazione guidata.

Il ritrovo dei partecipanti è presso la Chiesa di San Pietro extra moenia alle ore 15.30, mentre la partenza per la passeggiata al Giro dei Condotti è prevista alle ore 16.00.

Alle ore 17.00 è previsto l’arrivo all’antico Monastero Santa Maria Inter Angelos (Palazze) dove sono in programma le letture nell’oliveta per bambini, a cura della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’, l’intrattenimento musicale con la scuola comunale di musica e danza ‘Alessandro Onofri’, la degustazione di prodotti tipici del territorio e l’incontro divulgativo con esperti nel settore dell’olivicoltura.

La partenza per il rientro è prevista alle ore 19.00.

Si tratta di un’escursione facile di circa 6 km, con assenza di dislivelli e adatta ai bambini. In caso di maltempo verrà l’evento sarà rinviato e verrà individuata una nuova data.

I posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione chiamando l’Ufficio del Turismo al numero 0743 218620 o scrivendo all’email info@iat.spoleto.pg.it.

Arrivati al Monastero Santa Maria Inter Angelos i partecipanti verranno omaggiati con una bag contenente prodotti tipici del territorio.