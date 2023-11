Merenda nell’oliveta: passeggiata con degustazione di prodotti tipici del territorio

Evento in programma sabato 11 novembre

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Spoleto e promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui l’Ente è socio, è inserita nel programma di ‘Accade d’Autunno a Spoleto’ e ‘Frantoi Aperti’ e prevede una passeggiata nel paesaggio olivicolo spoletino per far conoscere le tipicità, sia paesaggistiche che enogastronomiche, del nostro territorio.

L’appuntamento in programma per sabato 11 novembre prevede una passeggiata, con partenza alle ore 14.00 (ritrovo ore 13.50) dal Parcheggio Ponzianina, per un breve tratto del Giro dei Condotti e visita alla Basilica di San Salvatore e alla Chiesa di San Ponziano.

L’arrivo è previsto per le ore 15.00 a Casa Coricelli dove i partecipanti potranno assistere allo spettacolo “Il regno delle foglie – In viaggio con il cantastorie” del favolista, cantastorie e attore Mirko Revoyera, a cura della biblioteca comunale (il progetto è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il Bando Città che legge 2021) e ad un intrattenimento musicale a cura del pianista sul maggiolone.

La giornata terminerà con una degustazione di prodotti tipici locali offerti dalle aziende del Consorzio Terre del Ducato di Spoleto.

In caso di maltempo la camminata sarà annullata e lo spettacolo di Mirko Revoyera si terrà a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto alle ore 15.00.

Si ricorda anche l’appuntamento con la Pedalata in e-bike, previsto per domenica 12 novembre, con partenza dal Terminal Le Mattonelle alle ore 10.00, organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con S.S.D. la Spoleto Norcia srl. Il percorso, 30 km circa, è adatto anche a partecipanti meno esperti che potranno utilizzare gratuitamente le e-bike messe a disposizione dagli organizzatori.

A metà itinerario, presso la Casina dell’Ippocastano in viale Giacomo Matteotti, sarà possibile degustare olio nuovo offerto dalle aziende del Consorzio Le Terre del Ducato di Spoleto.

Per prendere parte alle iniziative è obbligatoria la prenotazione chiamando l’ufficio informazioni turistiche al numero 0743.218620 o scrivendo all’email info@iat.comune.spoleto.pg.it.