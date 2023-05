Mercato di via Cacciatori delle Alpi, l’amministrazione comunale valuta lo spostamento

L’assessore Giovanni Angelini Paroli:”Si tratta di uno studio in itinere che richiederà un confronto con tutte le parti interessate”

“Stiamo vagliando diverse soluzioni e la decisione di spostare il mercato del venerdì da via Cacciatori delle Alpi è al momento solo un’ipotesi”.

Interviene per fare chiarezza l’assessore Giovanni Angelini Paroli, dopo la notizia apparsa questa mattina relativamente al trasferimento del tradizionale mercato del venerdì da via Cacciatori delle Alpi a piazza Garibaldi.

“è vero che sono in corso delle valutazioni di carattere generale, che riguardano anche altri mercati cittadini, su cui stiamo studiando delle possibili variazioni che, ad oggi, sono ancora in fase di analisi e rispetto alle quali dovremmo necessariamente avviare un confronto con tutte le parti interessate.

Per quanto riguarda il mercato del venerdì – ha aggiunto l’assessore Angelini Paroli – possiamo confermare che piazza Garibaldi è una delle ipotesi in campo, ma non certo l’unica perché ​individuare nuovi spazi pubblici che possano ospitare i 51 ambulanti che da anni prendono parte a questo mercato non è certo semplice.

Il motivo per cui abbiamo avviato questo lavoro di analisi è legato, nello specifico, alle criticità sempre maggiori che ci vengono segnalate e che stiamo riscontrando in via Cacciatori delle Alpi, non ultima l’impossibilità per pullman e camper di accedere al parcheggio della Ponzianina.

Niente è stato deciso comunque, si tratta di un lavoro in itinere su cui forniremo aggiornamenti appena avremo terminato questa fase di studio”.