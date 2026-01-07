Mercatino delle Briciole. Domenica 11 gennaio a corso Mazzini e in piazza della Libertà

Corso Mazzini e Piazza della Libertà si preparano ad accogliere, domenica 11 gennaio, il consueto appuntamento della seconda domenica del mese con il Mercatino delle Briciole di Spoleto, dedicato al riuso, al collezionismo e ai piccoli tesori della creatività.

Dalle ore 8.00 alle 20.00, il cuore della città si trasformerà in un grande spazio all’aperto dove curiosi, appassionati e turisti potranno scoprire oggetti unici, vintage, artigianato, libri, accessori e decorazioni.

Come da tradizione, il Mercatino offrirà l’occasione per valorizzare la cultura del riuso e del recupero, favorendo un consumo più consapevole e sostenibile. Allo stesso tempo rappresenta un momento di incontro e socialità per residenti e visitatori, che potranno vivere un’intera giornata immersi in un clima vivace e caratteristico, tra espositori, colori e atmosfere natalizie.

L’iniziativa rientra è tra gli ultimi appuntamenti in programma per “Accade a Natale a Spoleto”, la manifestazione organizzata dal Comune di Spoleto insieme ad associazioni, scuole, proloco e realtà culturali del territorio che si concluderà il prossimo 18 gennaio.