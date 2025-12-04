Mercatino, concerti, laboratori e non solo: torna “Un NaT@LE che sia Tale”

Non solo un mercatino di Natale, ma anche concerti, laboratori, giochi e animazioni per bambini, momenti di dibattito e confronto, i dolci della tradizione e altro ancora: è quanto si potrà trovare nei giardinetti di viale Trento e Trieste (largo Moneta) a Spoleto durante la 25esima edizione di “Un NaT@LE che sia Tale”, dal 7 al 14 dicembre.

Organizzata dalle associazioni MilleMani inSIemeVola odv e Gruppo Rangers Grsp Spoleto, la manifestazione vuole mettere al centro le associazioni di volontariato del territorio, offrendo loro uno spazio per promuoversi sotto varie forme, facendo riscoprire alla città lo spirito più autentico del Natale, fatto di tradizione e condivisione. Il tutto con un fine solidale comune: oltre alla possibilità per le varie organizzazioni partecipanti di svolgere attività di autofinanziamento, il ricavato, al netto delle spese, sarà donato ad un fine solidale.

L’inaugurazione di “Un NaT@LE che sia Tale” è in programma domenica 7 dicembre alle ore 15. Dopo il saluto delle autorità, verrà presentato il libro “Mi chiamo Pimpinella e sono la cuoca di Babbo Natale”, della professoressa Roberta Testaguzza, un viaggio tra magia, dolci e storie natalizie. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile partecipare al laboratorio di decorazioni natalizie (a cura dell’associazione Gillo) o anche scrivere una lettera a Babbo Natale per poi imbucarla in una magica cassetta postale. Alle ore 15,45 spazio al gruppo folkloristico spoletino “Le Cinciallegre”, a cui farà seguito, dalle 17, il concerto dei LogaRitmo cover band.

Lunedì 8 dicembre il mercatino natalizio aprirà i battenti dalle ore 10 alle 19 con vari laboratori per bambini nel corso della giornata. Alle ore 15,30 spazio alla presentazione del libro di Eleonora Benedetti “Io sono un artista“, libro che racconta la storia e l’evoluzione creativa di Luca Cisternino, giovane adulto nello spettro dell’autismo e autorappresentante dell’associazione Anffas Per Loro.

Anche martedì 9 dicembre gli stand saranno aperti sin dalle 10 del mattino, fino alle 19. “Un NaT@LE che sia Tale” sarà infatti tra le postazioni previste in occasione del passaggio della “Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026”. Alle 15,30, invece, per tutti i bambini appuntamento con la caccia al tesoro natalizia.

Mercoledì 10 dicembre alle ore 15 ci sarà la presentazione della Carta dei Diritti delle Bambine, a cura della Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto in collaborazione con la Classe 4° della Scuola Primaria Villa Redenta. Un appuntamento in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, in concomitanza con la fiaccolata per i diritti umani e la pace promossa da Roma dalla Fidapa nazionale. Seguiranno alle ore 16 i giochi di magia con mago Michele e mago Riccardo, a cura dell’associazione Il filo rosso.

Giovedì 11 dicembre protagonisti saranno gli alunni della scuola primaria “Francesco Toscano” con i loro canti natalizi, a partire dalle 15,30. Alle 17,30, invece, animazione e giochi per bambini con il gruppo Rangers. Due le scuole primarie, invece, che si alterneranno ai giardinetti del viale della stazione venerdì 12 dicembre. Alle ore 15 è prevista l’esibizione delle classi dell’elementare “Villa Redenta”, mentre alle ore 17 spazio alla scuola di San Giacomo.

Sabato 13 dicembre, dalle ore 15, i bambini potranno partecipare ai laboratori di decorazioni natalizie e di biscotti, mentre alle 16,30 ad animare la manifestazione ci penserà la banda musicale “Città di Spoleto”. Alle 17,30, infine, l’esibizione di hip hop a cura della palestra X2.

“Un NaT@LE che sia Tale” si chiuderà domenica 14 dicembre (gli stand saranno aperti dalle 10 alle 15). In programma, dalle 10,30, l’esibizione di danza del ventre con la scuola Baila, i balli rumeni dell’associazione Mihai Eminescu e il concerto del coro San Nicola di Scheggino, diretto dal maestro Colin Baldy.

A questa 25esima edizione della manifestazione – inserita nella rassegna “Accade a Natale a Spoleto” del Comune di Spoleto – hanno aderito e collaborato a vario titolo: Volontariato Vincenziano, associazione “Gillo” in memoria di Luigi Moriconi, Emergency, associazione Peter Pan, Aism, Rotaract, LIRH Umbria, Fidapa BpwItaly sez. Spoleto, Il Filo Rosso, Pro loco di Cortaccione, scuole primarie di San Giacomo, Villa Redenta e Francesco Toscano, associazione rumena Mihai Eminescu, Le Cinciallegre, LogaRitmo, banda musicale “Città di Spoleto”, coro San Nicola di Scheggino, Il Re Leone, X2, Baila.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Domenica 7 dicembre

– ore 15 Inaugurazione del 25esimo mercatino del volontariato e della solidarietà “Un NaT@LE che sia TALE”

– Presentazione del libro “Mi chiamo Pimpinella e sono la cuoca di Babbo Natale”, di Roberta Testaguzza

– Scrivi una lettera a Babbo Natale!

– Laboratorio di decorazioni natalizie, a cura dell’associazione Gillo

– ore 15.45 Esibizione del gruppo Le Cinciallegre

– ore 17 LogaRitmo cover band in concerto

Lunedì 8 dicembre

– per tutto il giorno: Laboratorio di decorazioni natalizie, a cura dell’associazione Gillo

– al mattino, Laboratorio natalizio a cura della cartolibreria Il Re Leone

– al pomeriggio, Laboratorio di decorazione di biscotti, a cura del Gruppo Rangers GRSP Spoleto

– ore 15.30 Presentazione del libro di Eleonora Benedetti “Io sono un artista”, a sostegno di Anffas Per Loro aps ets

Martedì 9 dicembre

– ore 15.30 Caccia al tesoro natalizia, a cura del Gruppo Rangers GRSP Spoleto

Mercoledì 10 dicembre

– ore 15 Presentazione della Carta dei Diritti delle Bambine, a cura della Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto in collaborazione con la Classe 4° della Scuola Primaria Villa Redenta

– ore 16 Giochi di magia con mago Michele e mago Riccardo, a cura de Il filo rosso

Giovedì 11 dicembre

– ore 15.30 Canti natalizi con la scuola primaria Francesco Toscano

– ore 17.30 Animazione e giochi a cura del Gruppo Rangers GRSP Spoleto

Venerdì 12 dicembre

– ore 15 Canti natalizi con la scuola primaria di Villa Redenta

– ore 17 Canti natalizi con la scuola primaria di San Giacomo

Sabato 13 dicembre

– Laboratorio di biscotti natalizi, a cura del Gruppo Rangers GRSP Spoleto

– Laboratorio di decorazioni natalizie, a cura dell’associazione Gillo

– ore 16.30 Esibizione della Banda musicale “Citta di Spoleto”

– ore 17.30 Esibizione di hip hop a cura della palestra X2

Domenica 14 dicembre

– Laboratorio di decorazioni natalizie, a cura dell’associazione “Gillo”

– Ore 10.30 Esibizione di danza del ventre con la scuola Baila

– ore 11 Balli rumeni con Mihai Eminescu

– Ore 12 Esibizione del Coro San Nicola di Scheggino, diretto dal maestro Colin Baldy