Mensa scolastica: sospesi temporaneamente i pagamenti

In questi giorni sono temporaneamente sospesi i pagamenti dei pasti, per coloro che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, tramite le ricariche sui codici personali (PAN).

A seguito della nuova concessione (il servizio è stato aggiudicato per sei anni, a partire dall’ 1 ottobre 2021, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da B+ Cooperativa sociale e CIR Food SC) sono in corso degli aggiornamenti che non permettono di effettuare le ricariche.