Mensa scolastica: iscrizioni fino al 20 agosto

C’è ancora qualche giorno di tempo per iscriversi al servizio di mensa scolastica per l’anno 2025/2026, attivo nelle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Spoleto e garantito a tutti i bambini regolarmente iscritti.

La scadenza è prevista il 20 agosto 2025 e l’iscrizione dovrà essere effettuata online, dal genitore che intende portare in detrazione la spesa ai fini fiscali, accedendo alla piattaforma Spazio-Scuola tramite SPID o CIE al link https://shorturl.at/Wmt1w (l’iscrizione è necessaria in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro).

Anche la richiesta di agevolazione tariffaria, con l’indicazione del proprio ISEE, deve essere presentata entro il 20 agosto di ogni anno (possono presentare le domande di iscrizione, agevolazione e riduzione, coloro che risultano in regola con i pagamenti del servizio) ed inoltrata tramite sito web alla sezione iscrizioni/aggiornamento dati/rinnovo dal menù principale https://bit.ly/47vscR2 (non dovranno presentare nuova richiesta coloro che sono già iscritti al servizio, non cambiano ciclo di istruzione e non intendono richiedere agevolazioni e riduzioni). Qualora non si provveda alla richiesta l’utente verrà inserito d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.

Anche la richiesta di riduzione della tariffa, nel caso di famiglie con più figli minori iscritti al servizio mensa, deve essere presentata entro il 20 agosto di ogni anno con la stessa procedura.

Al momento dell’iscrizione occorre selezionare il tipo di refezione in base al centro cottura di riferimento:

refezione B+ (scuole d’ infanzia di Beroide, Collodi, Le Corone, Maiano, Protte, S Brizio, Villa Redenta, Eggi, Pratofiorito e San Giacomo, e scuole primarie Le Corone, S. Giacomo, Villa Redenta, XX Settembre e Beroide);

refezione CIR (scuole d’ infanzia di Baiano, San Martino e Morro, e scuole primarie S. Giovanni e S. Martino).

Nel caso in cui non si conosca la classe e la sezione, è sufficiente fornire un’indicazione generica (ad es. 1/A per le primarie ed una qualunque per l’infanzia): sarà cura del gestore provvedere alla sistemazione degli elenchi.

In caso di rinuncia al servizio occorre presentare la dichiarazione utilizzando il fac-simile reperibile nella sezione “Documenti” del sito web del Comune di Spoleto (https://shorturl.at/kPzML).

Sono previste tariffe agevolate per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000,00.

Sei le fasce di agevolazioni previste:

Da € 0 ad € 1.000,00 esenzione totale Da € 1.001,00 ad € 3.000,00: 1° figlio € 1,78; 2° figlio € 1,25; 3° figlio € 1,07 Da € 3.0001,00 ad € 8.000,00: 1° figlio € 2,83; 2° figlio € 1,98; 3° figlio € 1,70 Da € 8.001,00 ad € 16.000,00: 1° figlio € 3,75; 2° figlio € 2,63; 3° figlio € 2,25 Da € 16.001,00 ad € 25.000,00: 1° figlio € 4,44; 2° figlio € 3,11; 3° figlio € 2,66 Oltre € 25.000,00: 1° figlio € 5,19; 2° figlio € 3,63; 3° figlio € 3,11

Per la richiesta di dieta speciale, da inviare a ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it, occorre compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Ente (https://shorturl.at/kPzML). La richiesta è valida per l’intero ciclo scolastico se riferita a motivi etico-religiosi, va invece richiesta all’inizio di ogni anno scolastico nel caso di motivi di salute (allergie, intolleranze, celiachia, ecc.).

Per l’assistenza nella compilazione l’utente può usufruire dei servizi del Punto Digitale Facile (ex Digipass) in via Antonio Busetti n. 28, previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0743.218152 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 9.00-12.00 e lunedì pomeriggio ore 14.30-17.30)

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio istruzione e servizi educativi ai numeri 0743 218533-540- 520 e via email all’indirizzo ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it oppure il concessionario RTI (B+ e CIR Food) al numero 0743 223990 e all’email mensa.scolastica@bpiucoopsociale.it.