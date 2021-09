Mensa scolastica, al via da lunedì 20 settembre

Cinque le fasce ISEE per le agevolazioni

Con l’avvio del nuovo anno scolastico proseguono le misure di sicurezza adottate all’interno delle scuole a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il servizio di mensa scolastica sarà attivo da lunedì 20 settembre, così come concordato con i dirigenti scolastici e con il gestore del servizio di ristorazione (potranno usufruire del servizio soltanto coloro che risultano in regola con i pagamenti).

La tariffa per l’anno scolastico 2021-2022 è di € 4,97 e sono previste cinque fasce ISEE per ottenere le agevolazioni:

Sono inoltre previste riduzioni in caso di frequenza contemporanea e continuativa di scuole statali a tempo pieno da parte di più figli, con una riduzione della tariffa del 30% per il secondo figlio e del 40% per il terzo e successivi.

La tariffa si applica a partire dall’anno scolastico 2021/2022, è valida per l’intero anno e non è suscettibile di variazioni se non nel caso in cui venga presentato un ISEE corrente. In tal caso viene applicata la tariffa corrispondente per tutto l’anno scolastico.