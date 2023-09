Menotti Art Festival Spoleto: storia di un successo annunciato 

Si è chiuso con il premio musicale Thomas Schippers a cura del soprano Tania di Giorgio Il menotti art festival Spoleto 2023 tra grandi riconferme e straordinarie novità.

Tra le news di successo c’è sicuramente il premio letterario Spoleto art Festival con questa nuova formula con l’istituzione dei premi letterari Geko Gold Spoleto che in questa occasione è stato assegnato allo scrittore, professore e giurista Andrea Sirotti Gaudenzi (in foto con Luca Filipponi) per due libri di grande successo sul diritto d’autore (il sole 24 h, maggioli editore).

Il premio letterario è stato veramente un grande momento di cultura di arte, letteratura e musica con la presenza in sala di ben 40 editori tra cui il Sole 24h, Maggioli, Marsilio, Cairo, A.mondadori che collabora da anni per la distribuzione del catalogo

Ed altre pubblicazioni con menotti art festival.

Insomma un successo continuo e crescente e già acclarato per le arti visive che però in questa edizione è maturato ed esploso anche per la letteratura e per la musica.

Lo scenario più interessante è stato quello degli Accademici A confronto con l’accademia Auge che ha avuto un ruolo di primo piano grazie sull’intervento del magnifico Rettore prof Giuseppe Catapano e del presidente Prof Cesare Cilvini come soggetto capofila di un progetto di cooperazione internazionale.

A questa già consolidata partnership si è aggiunta l’accademia tiberina con il suo responsabile Franco Spada che ha presentato ben 30 artisti, Anna Maria Petrova poetessa,attrice e scrittrice, anche lei premiata ma anche il veste di curatrice, Aion Arte Di Stefania Montori e Massimo Bigioni, Costiera Arte Di Silvio Amato, Milovic con Alessandro Maugeri ed il suo staff, Andrea Natale, artista dj e curatore con i suoi artisti, ben 15 mostre personali al chiostro di San Nicolò ed altre dimore storiche di Spoleto.Tra i curatori Prof Enzo Dall’Ara e Lorenza Altamore. Consolidata anche la partnership con Casa Menotti dove ha esposto Silvio Natali ed il festival musicale a cura di Tania di Giorgio che lo ha ideato e che esegue.

A casa menotti ha esposto Silvio Natali con la sua personale.

Premiati anche la regista Giovanna Nocetti il direttore d’orchestra Thomas Schippers.

La mostra regina della kermesse si è confermato lo Spoleto meeting art all’auditorium della Stella con artisti di indubbio valore nazionale e internazionale a cura di Paola Biadetti che hanno esposto con successo. Numeri importanti e presenze significative che fanno già avere la certezza della edizione 2024 dal 27 al 30 settembre per la quale già in molti hanno effettuato la prenotazione.