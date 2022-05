Menotti Art Festival Spoleto ed Accademia Auge alla Biennale di Venezia

L’elenco dei premiati

Altro intenso week end per Auge e Spoleto meeting art che ha ben sette mostre in corso alla biennale a cura di Paola Biadetti con grandissimo successo di critica e di pubblico. Da queste sinergie e da questi successi si svolgerà sabato 21 alle ore 16 il primo premio Internazionale Menotti Art festival Spoleto e Quotidiano la Notte Speciale Biennale di Venezia presso Hotel Ausonia Hungaria di Venezia Lido. A seguire gran galà della cultura e delle arte sempre all’Hungaria ore 21. Con questo premio gli organizzatori Filipponi-Catapano intendono celebrare e enfatizzare personaggi che hanno avuto ed hanno successo nel promuovere o nel comunicare la cultura e le arti ( in foto Filipponi-Catapano in visita alla Commissione Ue con la Funzionaria Maria Josè Bueno Barriga).

Elenco dei premiati : Eleonora Altamore, Lorenza Altamore,Paola Biadetti,Emanuela Boccacani,Celestino Bottoni,Paola Bradamante, Simonetta Busulini, Alessandro Calonaci, Alessandra Casciotti, Cesare Cilvini, Assunta Cuozzo, Luca Curci, Patrizia Dalla Valle, Enzo Dall’Ara, Stefano de Majo, Maurizio D’Elia, Raffaele della Rovere,Tania di Giorgio, Stella Camelia Enescu, Luigi Esposito, Elettra Ferrau, Marta Krevsun,Franco Leone, Alessandro Ludi, Maria Cristina Mancini, Emanuela Mari, Carla Mazzoni, Stefania Montori, David Papi, Susanna Petrassi, Titty Petrucci, Francesco Raucci, Ekaterina Tchakarova, Francesco Terrone,Angelo Turco.

Durante la manifestazione saranno eseguite delle performance artistiche a cura di Tania di Giorgio ( Music for Venice con Simona Bruno e Desirè Infascelli), a cura di Stefano de Majo ( con Emanuela Boccacani Piece Teatrale sullo scultore Canova), Franco Leone, Emanuela Mari, Alessandro Calonaci, Marta Krevsun.