Menotti Art Festival in trasferta a Napoli e Colle San Magno

Due importanti appuntamenti artistici vedono in grande evidenza il Menotti art festival Spoleto ed il suo presidente Luca Filipponi ed il direttore artistico

musicale Tania Di Giorgio. Il giorno 21 si è svolta a Napoli presso il Maschio Angioino la kermesse artistico culturale Buon Compleanno Napoli organizzato dall’Accademia Auge e dal suo rettore Giuseppe Catapano (in foto con Luca Filipponi e l’attrice Marta Krevsun). Moltissimi gli ospiti ed i premiati in primis la sen. e prof ssa Graziella Pagano, lo scrittore multipremiato Francesco Testa con l’editore Pietro Graus, lo scrittore Saverio Ferrara e la poetessa Maria Teresa Chechile, la scrittrice Mariangela Mandia, l’artista e ballerina cubana Olga Lidia P.Errera (in foto con Luca Filipponi), il patron ed organizzatore del festival di Napoli Cav Vittorio Adelfi con la cantante Silvia Falanga (in foto). Tutti i dibattiti e premiazioni sono stati condotti dal giornalista Alfredo Mariani e si sono conclusi con le performance artistiche di Tania Di Giorgio e dell’attrice Rosa Miranda.

La stessa Di Giorgio sarà protagonista oggi alle 17 al borgo di Colle san Magno (Fr) presso il Comune alla presentazione del libro di Filipponi-Catapano l’Europa in Utile

(Graus Edizioni) al Comune del borgo ciociaro alla presenza del Sindaco Valentina Cambone. A seguire presso la chiesa del borgo verrà eseguito il concerto di Natale con melodie europee dal trio Di Giorgio-Bruno-Infascelli con la partecipazione straordinaria dell’attore Alessandro Calonaci.

Nel corso dell’evento saranno dati dei riconoscimenti letterari allo scrittore siciliano Pasquale Rineli ed a Francesco Testa per gli importanti premi e riconoscimenti ottenuti nel corso del 2021.