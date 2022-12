Menotti Art Festival ed Accademia Auge protagonisti alla settimana dei Nobel

Una settimana molto intensa per Luca Filipponi ( menotti art festival Spoleto), Giuseppe Catapano ( rettore Accademia Auge) e Cesare Cilvini ( Accademia Auge) a Stoccolma per la settimana dei Nobel che sono stati assegnati come da tradizione il giorno 10 dicembre al Municipio di Stoccolma ( Svezia).

I tre professori hanno partecipato a molte attività della settimana dei Nobel nella quale ci sono mostre d’arte, attività seminariali ed il convegno specifico sulle tematiche del 2022 ed al quale il prof luca Filipponi ed il prof Giuseppe Catapano sono stati relatori ed hanno partecipano al dibattito ( nei temi culturali), mentre il prof Cesare Cilvini ( nei temi scientifici come medico). Nella giornata di venerdì si è svolto il seminario sul Nobel tenuto in questa edizione dal medico tedesco, nato in Inghilterra e formato alla Università di Princeton (Usa) Prof Benjamin Lista ( premio Nobel per la Chimica 2021) che è stato invitato a Spoleto per il Menotti art Festival a Settembre 2023 ( foto al Museo del Nobel) ed a collaborare con l’Accademia Auge per le attività internazionali.

Dopo la fastosa cerimonia del Nobel ( che si tiene tassativamente al Comune di Stoccolma alle ore 16 del 10 dicembre), la Fondazione del Nobel organizza il famosissimo Banchetto ed altre attività ludiche e culturali più ristrette tra le quali il concerto al Teatro del Nobel, il balletto al teatro dell’Opera e le molte mostre di arte contemporanea in tutta la città di Stoccolma. L’Accademia Auge ed il Menotti Art Festival Spoleto hanno incontrato in via più ristretta dei referenti della Fondazione Nobel ( che ha sede nei pressi di Stoccolma e finanzia il Nobel Prize) ed i responsabili dell’Accademia di Svezia che organizza il premio Nobel per la Letteratura e con i quali si è parlato di partnership per la diffusione delle attività del Nobel Prize in tutto il mondo ed in particolare in Italia.

Soddisfatti Filipponi-Catapano-Cilvini per gli obiettivi raggiunti : “Una esperienza straordinaria dal punto di vista culturale ed internazionale e con una mentalità inclusiva e collaborativa che è stata una vera sorpresa. A breve la programmazione del 2023 con la presenza dei premi Nobel a Venezia , biennale di architettura, a Brescia , capitale italiana della Cultura 2023, al menotti art festival Spoleto per il premio Spoleto Art Festival letteratura”.