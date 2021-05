Meno di un mese per partecipare al Concorso “Bernardino Ragni”

Le selezioni della 2^ edizione si chiuderanno il 28 maggio 2021

Gli studenti e le studentesse di tutte le terze e quarte classi delle scuole superiori dell’Umbria avranno tempo fino al 28 maggio 2021 per partecipare alla seconda edizione del Concorso Letterario Scientifico “Bernardino Ragni” e inviare i propri elaborati.

Il progetto è promosso dall’IIS “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto insieme alla sezione umbra dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali /ANISN). Lieto del successo avuto l’anno scorso, nonostante la precaria situazione della Scuola dovuta alla didattica a distanza e al Covid-19, il Dirigente del polo liceale Prof. Mauro Pescetelli ha ritenuto importante inserire anche nel 2021 il Concorso nel proprio Piano di Miglioramento (PdM) perché volano per la crescita del pensiero e l’approfondimento scritto letterario e scientifico.

Nel 2020 grazie all’assessorato all’ambiente del Comune di Spoleto e all’Associazione Bisse, il Concorso è stato riconosciuto e inserito nel piano Weather Spoleto come espressione dell’impegno della Città e della Scuola sulle tematiche ambientali. Il filo conduttore di quest’anno è la montagna in partnership con il Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Spoleto e in collaborazione con il CAI regionale.

Ambiente, cambiamenti climatici, economie pulite, queste i tre temi filosofico-letterari che a partire da una citazione di Thomas Mann riporteranno lo Studente a confrontarsi con l’attualità che noi tutti stiamo vivendo, attraverso il racconto di narrativa o il saggio breve e in una lunghezza predefinita. Mentre tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, ai due vincitori per categoria spetterà un premio esperienziale in ex aequo presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, la tessera di iscrizione annuale al CAI di competenza e la pubblicazione di un estratto delle loro opere sul giornale cartaceo interno del CAI di Spoleto Il Monteluco e sulla loro rivista cartacea nazionale Montagne360.

La partecipazione al Concorso è gratuita e il Bando può essere scaricato dal sito dell’IIS Sansi Leonardi Volta e dalla pagina Facebook del Concorso. Qui, la sociolinguista Vera Gheno, in qualità di testimonial riepilogherà in un breve video le indicazioni di base per lo svolgimento e la presentazione degli elaborati.