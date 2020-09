Meno di un mese e sarà SpoletoNorcia Gravel

Confermato il quartier generale in Piazza Urbani a Scheggino

Sono stati veramente pochi i giorni per metabolizzare i BikeDays di inizio mese e già è ora di voltare pagina per La SpoletoNorcia, alle prese con l’organizzazione della seconda edizione de La SpoletoNorcia Gravel, in calendario lo scorso 5 aprile e rinviata, causa Covid-19, al prossimo 18 ottobre, con confermatissimo quartier generale nella piazza Urbani di Scheggino.

La SpoletoNorcia Gravel manterrà le sue caratteristiche peculiari di ciclo-escursione su terreni misti asfaltati e sterrati, con pendenze regolari e senza passaggi tecnici in fuoristrada, proprio per esaltare l’essenza della bici-gravel. Nessuna gara, nessuna competizione e, quindi, l’opportunità di visitare ed ammirare i luoghi meno conosciuti o non interessati dal percorso de La SpoletoNorcia in MTB.

Per dare ossequio alle linee guida della Federazione Ciclistica Italiana, la quota iscrizione è stata limitata a 250, numero che sta per essere raggiunto, nonostante le note problematiche che limitano la manifestazione solo alla parte sportiva e che obbligano, quanto meno, a moderare i festosi assembramenti che sempre caratterizzano questi eventi.

Il Comitato Organizzatore farà comunque affidamento sull’esperienza fatta in occasione dei BikeDays, garantendo che la salute e la sicurezza dei bikers venga messa al primo posto.