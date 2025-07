Meno di un mese alla 79ª Stagione lirica sperimentale 2025

Giunta quest’anno alla sua 79a edizione, torna a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria la stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”. In programma sei nuovi allestimenti in scena dal 7 agosto al 24 settembre 2025.

Nanof, l’altro

La stagione aprirà con Nanof, l’altro, un atto unico in sei quadri per 6 voci, ensemble di 18 strumenti e coro da camera di Antonio Agostini, libretto di Chiara Serani e Antonio Agostini, con la collaborazione di Davide Toschi. La direzione dell’ensemble musicale sarà affidata a Mimma Campanale, regia di Alessio Pizzech, scene di Andrea Stanisci e costumi di Clelia De Angelis.

«L’opera è incentrata sulla figura storica di Oreste Nannetti, uno scienziato che fu rinchiuso nel manicomio di Volterra (l’epoca dell’azione è precedente l’entrata in vigore della Legge Basaglia), dove riuscì a trovare un modo di sublimare la propria condizione di internato incidendo con la fibbia della cintura una serie di segni sul vasto muro di cinta di tale manicomio: il “diverso” Nanof – come egli nominava sé stesso – fu di fatto l’inventore di un nuovo suggestivo vocabolario (ancora oggi si vedono porzioni di tal muro presso il Museo di Volterra) che continua ad attirare l’attenzione degli studiosi di lingua e di linguistica», così Enrico Girardi, Direttore artistico dello Sperimentale.

Composta su commissione dello Sperimentale, l’opera sarà eseguita in prima rappresentazione assoluta al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 8 agosto ore 20.30, sabato 9 agosto ore 20.30 e domenica 10 agosto ore 17.00 (anteprima: giovedì 7 agosto ore 20.30).

Liederabend

Martedì 12 agosto alle ore 20.30, la Sala Pegasus di Spoleto ospiterà Liederabend (serata liederistica), uno spettacolo intimo e suggestivo che invita il pubblico a (ri)scoprire un mondo musicale e poetico fatto di delicate sfumature e sottile intensità espressiva. Liederabend rappresenta una porta d’ingresso privilegiata a un universo poetico che, con grazia, autenticità e sobrietà, riesce a sfiorare le corde più profonde dell’animo. Al pianoforte Antonio Vicentini.

Lisetta e Niso

Seguirà l’ormai tradizionale appuntamento degli Intermezzi del ‘700 con Lisetta e Niso, un Intermezzo composto da Pietro Auletta (1698-1771), su libretto di Carlo De Palma. Quest’opera inedita in tre atti risale al 1725, quando venne eseguita al Teatro Nuovo sotto Montecalvario di Napoli, come Intermezzo appunto, dell’opera Il trionfo d’amore. Ora – nell’ambito del progetto in collaborazione con il Centro Studi Pergolesi dell’Università degli Studi di Milano – verrà eseguita nella sua edizione critica a cura di Ivano Bettin. L’ensemble musicale sarà diretto da Pierfrancesco Borrelli, regia di Laura Cosso, scene di Andrea Stanisci e costumi di Clelia De Angelis.

Quest’anno lo spettacolo si terrà all’Auditorium della Stella di Spoleto venerdì 22 agosto ore 20.30, sabato 23 agosto ore 20.30 e domenica 24 agosto ore 17.00.

Giorno di nozze | Vieni qui Carla | Il tè delle tre

Ecco poi un Trittico di opere di Gino Negri (1919-1991) autore sia della musica che dei libretti: Giorno di nozze (1958), una breve opera per soprano, voce registrata, pianoforte, violino, organo, chitarra e pistole; Vieni qui Carla (1954), atto unico ispirato al celebre romanzo Gli indifferenti di Moravia per soprano, baritono e 10 strumenti; e Il tè delle tre (1958), farsa musicale in un atto per 3 cantanti e 8 strumenti, a tre dei quali è riservato anche un ruolo mimico. Per la parte registrata del Giorno di nozze (una canzone che la protagonista sente alla radio) è stato scritturato il cantante Stefano Belisari, noto come Elio. Concepito come una sorta di spettacolo in forma di Prologo e due atti unici, il Trittico vedrà Marco Angius alla direzione dell’ensemble musicale. Regia, scene e costumi sono curati da Pier Luigi Pizzi. Per l’artista milanese, che ha al suo attivo decine e decine di spettacoli nei teatri più prestigiosi del mondo, si tratta di un atteso debutto al Teatro Lirico Sperimentale.

In scena al Teatro Caio Melisso venerdì 29 agosto ore 20.30, sabato 30 agosto ore 20.30 e domenica 31 agosto ore 17.00 (anteprima: giovedì 28 agosto ore 20.30).

Le nozze di Figaro e la Stagione lirica regionale

Concluderà il cartellone della 79a Stagione lirica sperimentale un nuovo allestimento delle Nozze di Figaro, opera in quattro atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. Questo capolavoro, che debuttò a Vienna nel 1786, è una commedia di intrighi e inganni che mette a nudo una vertiginosa galleria, profondamente umana, di sentimenti e stati d’animo. Quest’ultimo aspetto la distingue dalla sua fonte, l’omonimo dramma contenuto nella Trilogia di Figaro di Beaumarchais più votato alle ragioni di una graffiante critica sociale e politica. Dopo Don Giovanni (2022), prosegue la messa in scena della Trilogia dapontiana di Mozart con la regia e le scene di Henning Brockhaus improntata sul tema dell’erotismo come chiave di conoscenza di sé stessi e del mondo. I costumi sono di Giancarlo Colis. L’esecuzione è diretta da Marco Angius.

In scena al Teatro Nuovo di Spoleto venerdì 12 settembre ore 20.00, sabato 13 settembre ore 20.00 e domenica 14 settembre ore 16.30 (recite per le scuole: lunedì 15 e martedì 16 settembre ore 9.30).

Quest’ultima produzione sarà replicata nei principali teatri della regione: giovedì 18 settembre alle ore 9.30 e alle ore 20.00, al Teatro Morlacchi di Perugia; sabato 20 settembre alle ore 16.30, al Politeama Clarici di Foligno; domenica 21 settembre alle ore 16.30, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello; lunedì 22 settembre alle ore 20.00, al Teatro Mancinelli di Orvieto; martedì 23 e mercoledì 24 settembre alle ore 20.00, al Teatro Comunale di Todi.

I protagonisti

Interpreti della stagione saranno i cantanti risultati vincitori e idonei ai Concorsi 2024 e 2025, affiancati da artisti selezionati dalla Direzione artistica tra coloro che hanno preso parte alle audizioni, nonché da vincitori delle precedenti edizioni. Il Coro del Teatro Lirico Sperimentale, diretto da Mauro Presazzi, sarà impegnato nelle produzioni di Nanof, l’altro e Le nozze di Figaro. Tutti i titoli in programma vedranno la partecipazione dell’Ensemble e dell’Orchestra Calamani del Teatro Lirico Sperimentale. Le luci della stagione 2025 saranno curate da Eva Bruno. Il comparto tecnico sarà composto dal personale specializzato del Teatro Lirico Sperimentale.

Biglietteria e campagna abbonamenti Spoleto

I biglietti della stagione sono acquistabili su www.ticketitalia.com e nelle rivendite autorizzate Ticket Italia.

«79 anni di emozioni, una stagione da vivere!»: da quest’anno, il Teatro Lirico Sperimentale avvia la sua campagna abbonamenti, pensata per offrire al pubblico un accesso facilitato a quattro dei cinque spettacoli in cartellone. I titoli inclusi nell’abbonamento sono: Nanof, l’altro; Lisetta e Niso; Giorno di nozze | Vieni qui Carla | Il tè delle tre; Le nozze di Figaro. Gli abbonamenti saranno in vendita tramite Ticket Italia fino al 6 agosto 2025. Per informazioni: 0743 22 28 889.

Conferenze di presentazione, tavola rotonda e Premio Spoleto Gioielli

Rinnovate anche quest’anno, le conferenze di presentazione delle opere in cartellone rappresentano un’occasione preziosa per incontrare gli artisti coinvolti e approfondire i temi delle singole produzioni.

La conferenza di Nanof, l’altro si terrà venerdì 8 agosto alle ore 18.30 al Teatro Caio Melisso. L’intermezzo Lisetta e Niso sarà presentato venerdì 22 agosto alle ore 18.30 all’Auditorium della Stella, mentre il Trittico di Gino Negri verrà introdotto venerdì 29 agosto alle ore 18.30 al Teatro Caio Melisso. Infine, per Le nozze di Figaro, la conferenza si svolgerà venerdì 12 settembre alle ore 18.00 al Teatro Nuovo. Durante l’incontro, verrà inoltre consegnato il Premio Spoleto Gioielli al cantante dello Sperimentale che avrà dimostrato le migliori attitudini sceniche nel corso della stagione.

Centenario Luciano Berio

In occasione delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del compositore, il Centro Studi Belli Argiris – Archivio Storico dello Sperimentale organizza una mostra documentaria dal titolo Luciano Berio allo Sperimentale, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “G. Carducci”. Sarà un percorso tra le testimonianze documentarie e musicali più significative che legano Luciano Berio all’Istituzione: lettere autografe, spartiti, fotografie, locandine, materiale musicale, vinili, testi e documenti di diverso genere, tutti conservati nell’archivio del teatro.

La mostra si potrà visitare dal 1 agosto al 14 settembre 2025, al piano nobile di Palazzo Mauri.

I nostri sostenitori

La Stagione lirica sperimentale 2025 è resa possibile grazie a: Ministero della Cultura; Regione Umbria; Comune di Spoleto; Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre; Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello; Banco Desio; Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini; Monini S.p.A..

La stagione gode del patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria; della Provincia di Perugia e di Terni, dei Comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello e Todi; della Camera di Commercio dell’Umbria; di Rai Umbria. Media Partnership: Rai Radio 3.