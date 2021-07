Mena Mark Hanna nuovo direttore generale di Spoleto Festival USA

Le congratulazioni di Monique Veaute

La direttrice artistica del Festival dei Due Mondi di Spoleto Monique Veaute si è congratulata per la nomina di Mena Mark Hanna come nuovo Direttore Generale del Festival di Spoleto USA. Hanna arriva a Charleston dalla Barenboim-Said Akademie di Berlino, dove è stato Preside fondatore e professore di Musicologia e Composizione. Nel suo nuovo ruolo, Hanna porterà avanti l’impegno di Spoleto a produrre e presentare una programmazione artistica innovativa e di livello mondiale attraverso le discipline dello spettacolo, e di fornire una piattaforma per artisti giovani e affermati.







«Sono felice di trovare nella nomina di Mena Mark Hanna un artista e un direttore dal profilo e dal curriculum di altissimo prestigio. Con Mena condivido lo spirito e la volontà di proporre una programmazione artistica innovativa, di condividere e scambiare progetti e idee per dare nuova linfa alla relazione tra le due prestigiose istituzioni. A lui le mie più vive congratulazioni».

