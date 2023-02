Memorial Simone Saveri L’arte crea, ama, ricorda.

Di Lia Novisa

Un giovane brillante studente di arte a causa di un incidente scomparve prematuramente alle porte della cittadina massetana.

Da allora la comunità sconvolta, trovò sollievo per mezzo di una iniziativa lodevole e di grande pregio culturale. Un evento artistico, dedicato a Simone Saveri a suo perpetuo

ricordo.

Il Borgo umbro è riconosciuto a livello mondiale, dopo una prodezza ingegneristica figlia del Genius loci rappresentato dall’ingegner Federici che ha riqualificato la rupe dopo il terremoto del ’97 dandogli nuova vita.

Sempre a Massa Martana, un’altra storia meravigliosa, per quanto straziante e significativa, si è intersecata con la storia di Simone. Maria Assunta Toniacci, giovane moglie e madre, artista espressiva che opera per mezzo di un puntatore oculare, affetta da Sla, ha deciso di chiamare a sé tutte le componenti amministrative e sociali di Massa, avvalendosi della direzione di Mariolina Savino quale direttore artistico, per testimoniare ancora una volta l’affetto immutato verso Simone Saveri in un memorial che il 16 aprile si svolgerà presso il Chiostro della Pace, dell’amena cittadina.

L’evento condiviso dalla comunità martana e dalla Pro Loco di Viepri, sarà un’esplosione di creatività dei migliori artisti italiani ed europei e dei giovanissimi massetani che avranno una sezione dedicata.

L’attività prolifica delle pro loco sempre attive ed indefesse nel promuovere territori e tradizioni, trova il suo punto di gravità permanente a Viepri. Dal piccolo agglomerato urbano, nasce la prima sagra dell’anno, dedicata alla polenta in tutte le versioni, non in ultimo con il re Tartufo, Sagra conosciuta ed amata da tutti,

anche dai complessi musicali che allietano i ballerini e il pubblico plaudente.

Non da meno la Pro loco autoctona di Massa Martana foriera di iniziative di pregio e sempre pronta a collaborare.

Per info estemporanea carapacemacart@gmail.com