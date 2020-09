Memorial Bruno Santarelli, Clitunno-Pol.Pen.Spoleto 2-1

In rete Gijnaj, Behari e Conti

(DMN) Campello sul Clitunno – seconda uscita stagionale per la Pol.Pen. Spoleto di Fabrizio Santarelli che al “Conte Rovero di Campello” ha affrontato i padroni di casa della Clitunno, guidati da Fabrizio Giusti, formazione che si appresta a disputare il campionato di Promozione.

La gara é servita ai due allenatori per verificare lo stato di forma delle due compagini ma soprattutto per ricordare Bruno Santarelli, padre di Fabrizio, tecnico degli azzurri (oggi in maglia rossa) della presidente Angela Giuseppina Carmeli che oggi ha vissuto il suo personalissimo derby (é una campellina purosangue).

Per la cronaca, la sfida si é conclusa per 2-1 a favore della squadra del neo presidente Evandro Pacifici. In rete, nel primo tempo Gijnaj e Behari, mentre nella ripresa é stato Conti a chiudere i giochi e portare in riva alle Fonti il trofeo del II Memorial Bruno Santarelli.

II Memorial Bruno Santarelli

Albo d’oro

2019 Ssd Spoleto Calcio

2020 Asd Clitunno

Stadio Conte Rovero di Campello, sabato 26 settembre ore 16

Clitunno-Pol.Pen.Spoleto 2-1 (pt 1-1)

Marcatori: Gijnaj, Behari, Conti

CLITUNNO: 1 Lazzarini, 2 Argentati, 3 Cuna, 4 Quaglietti, 5 Bucciarelli, 6 Lucentini, 7 Gjinaj, 8 Salvucci, 9 Conti, 10 Paci, 11 Lucaj

Allenatore: Sig. Fabrizio Giusti

POL.PEN.SPOLETO: 1 M. Rossi, 2 Micheli, 3 Scocchetti, 4 Desideri, 5 Montani, 6 Ceppi, 7 Tromello De Santis, 8 S. Rossi, 9 Behari, 10 Lezi, 11 Allegrini

Entrati nella ripresa: 12 Luparini, 13 Ferracchiato, 14 Camara, 15 Cozzari, 16 Bacchi

Allenatore: Sig. Fabrizio Santarelli