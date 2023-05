“Memoria e impegno a 30 anni dalla strage dei georgofili”, incontro con gli studenti di Spoleto

L’evento, organizzato da “Libera associazione, nome, numeri contro le mafie”, rivolto agli alunni delle terze medie e di tutto il ciclo delle scuole secondarie di secondo grado della città di Spoleto

Questa mattina, l’associazione “Libera associazione, nome, numeri contro le mafie”, presidio di Spoleto, ha organizzato presso L’istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” l’evento “memoria e impegno a 30 anni dalla strage dei georgofili”.

Precedentemente calendarizzato per l’11 marzo scorso, era stato poi rinviato a causa del sisma che aveva colpito il tifernate.

L’evento, rivolto agli alunni delle terze medie e di tutto il ciclo delle scuole secondarie di secondo grado della città di Spoleto, si è aperto con l’intervento del Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti, Maria Teresa Panone, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, la quale costituisce un’occasione per le giovani generazioni per riflettere sul tragico evento e trarne insegnamento, affinché tali episodi non si ripetano.

A seguire, ha preso la parola la signora Teresa Fiume, sorella di Angela Fiume, una delle vittime della strage di via dei Georgofili, deceduta insieme al marito e alle bambine, una di 9 anni ed una di appena 2 mesi.

La signora Teresa, dopo aver ripercorso, attraverso un commovente racconto, i tragici eventi di quella notte e aver raccontato di come hanno cambiato la sua vita e quella dei suoi cari, ha rivolto ai ragazzi un toccante pensiero: “vi ho raccontato cosa è accaduto affinché tutti voi, attraverso l’impegno collettivo, possiate fare memoria, perché anche tornare a casa e raccontare alle persone che incontrate cosa avete ascoltato e provato oggi significa fare memoria”.

L’evento si è concluso con l’intervento del Tenente Colonnello Guido Barberi, responsabile del Comando di Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri di Perugia.