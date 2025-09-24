Memoria di 4 allenatori. Spoleto celebra Otello Venturi, Pietro Sbardella, Paolo Laureti e Tonino Pierantozzi

  • Redazione
  • Settembre 24, 2025
  • EVENTI
  • Letto 74

    • ​“Memorie di 4 allenatori”. Questo il nome dell’iniziativa delle società sportive Blubasket e Atomika Basket e patrocinata dal Comune di Spoleto, organizzata per celebrare il ricordo di quattro indimenticati allenatori spoletini: Otello Venturi, Pietro Sbardella, Paolo Laureti e Tonino Pierantozzi.

    L’appuntamento è in programma domenica 28 settembre al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”, dove si svolgerà un torneo under14 maschile con le squadre di Atomika Spoleto, Valdiceppo Basket, Olimpia Roma e Liceum Roma.

    L’inizio è previsto alle ore 9.30 per la sfida tra la Atomika Basket e Valdiceppo Basket, a cui seguirà la partita tra la Olimpia Roma e la Liceum Roma (ore 11.15).

    Nel pomeriggio, alle ore 15.45, è in programma la finale per il 3° e 4° posto, mentre la finalissima si terrà alla 17.30.

    Alle ore 19.00, insieme alla premiazione delle squadre, è prevista la consegna del premio “Paolo Ciaramellari” al miglior allenatore e del premio “Paolo Pioli” al miglior giocatore.

    Nel corso della cerimonia interverranno le autorità cittadine e le famiglie dei quattro allenatori.

    Share

    Articolo precedente

    A Spoleto la 28ª Festa di LiberEtà: storie, memoria e futuro

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....