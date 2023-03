Melasecche: procede speditamente l’iter del I stralcio madonna di baiano-firenzuola sulla “tre valli”

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti: “Pronti a partire con l’appalto da 109,670 milioni”

“Il percorso per il completamento della Tre Valli sta per giungere al traguardo atteso da anni e per il quale questa Giunta regionale si è fortemente impegnata, inserendolo fra gli obiettivi prioritari per dotare l’Umbria di una rete infrastrutturale viaria adeguata. Procede speditamente l’iter per la realizzazione del I stralcio, fra Madonna di Baiano e Firenzuola, opera già interamente finanziata, ed è in corso di redazione la progettazione definitiva del secondo e ultimo stralcio, necessario per completare l’itinerario a due corsie da Spoleto ad Acquasparta”. È quanto afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

“La Giunta regionale ha provveduto a confermare il parere favorevole al progetto definitivo del I stralcio già espresso nel 2021 – rende noto – come richiesto in sede di Conferenza di servizi riunita il 2 marzo scorso presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Parere che era stato espresso, per quanto di competenza, sentito il Comune di Spoleto, relativamente all’aggiornamento del progetto definitivo datato 2012, anche ai fini del perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’Intesa Stato – Regione sulla localizzazione dell’opera, con prescrizioni, condizioni e osservazioni specificate nei pareri dei Servizi regionali competenti”.

“Un ulteriore passo in avanti verso l’avvio dei lavori del I stralcio, inserito fra le nuove opere con appaltabilità 2023 – sottolinea l’assessore – per i quali, grazie al Governo e in particolare al Ministro Salvini, abbiamo ottenuto le risorse finanziarie necessarie, con il finanziamento aggiuntivo da parte del Cipess di oltre 27,1 milioni di euro, rispetto alla dotazione iniziale di 81,500 milioni, con cui si completa l’intera copertura dei costi, pari a 109,670 milioni di euro, incrementati a seguito dell’adeguamento ai nuovi prezziari”.

“Si sta pertanto per raggiungere uno dei risultati storici per la connessione viaria dell’Umbria – aggiunge – con il completamento di un’opera strategica e di preminente interesse regionale e nazionale come è la ss 685 Tre Valli, asse principale di collegamento verso l’area del ‘cratere’ del sisma 2016 e che ha assunto maggiore rilevanza alla luce del completamento della quattro corsie Foligno-Civitanova di cui va a costituire un naturale proseguimento verso la E45 e, di seguito, verso Orte, per raggiungere Roma o il Porto di Civitavecchia. Uno degli obiettivi che abbiamo presentato anche nel recente incontro che con la presidente Tesei ho avuto agli inizi di marzo con il Ministro alle Infrastrutture Salvini – conclude -, con il quale torneremo a incontrarci per fare il punto sull’intero quadro delle opere programmate e in esecuzione per i collegamenti dell’Umbria”.