Meeting Internazionale di Ginevra: le congratulazioni dell’assessore Cesaretti a Lucrezia Mancini e Piero Santarelli

L’assessore allo Sport Federico Cesaretti, a nome dell’amministrazione comunale, si congratula con Lucrezia Mancini, atleta della Spoleto Nuoto e il tecnico spoletino Piero Santarelli che saranno parte della selezione azzurra alla 59esima edizione del Challenge International De Geneve, appuntamento storico del calendario europeo in programma in Svizzera dal 23 al 25 gennaio prossimi.

“La loro partecipazione ad un appuntamento di così alto livello rappresenta motivo di grande orgoglio per la città di Spoleto e testimonia, ancora una volta, l’eccellente lavoro svolto quotidianamente sul territorio, frutto di impegno, competenza e passione. A Lucrezia e a Pietro va l’augurio di vivere questa esperienza con entusiasmo e determinazione, portando in vasca i valori dello sport e rappresentando al meglio l’Italia e la nostra comunità. Un risultato che rende onore allo sport spoletino e che è di esempio per tutti i giovani atleti”.

Il meeting svizzero apre simbolicamente il percorso che condurrà agli Europei di Parigi, in programma nel mese di luglio. Lucrezia Mancini è tra gli otto atleti italiani convocati, in rappresentanza di diverse realtà tecniche e territoriali. Il gruppo azzurro sarà seguito dal responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli, affiancato dai tecnici Andrea Franconetti e, appunto, dallo spoletino Piero Santarelli.