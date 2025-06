Medici per la salute pubblica

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Abbiamo ospitato il CAPODELEGAZIONE dei medici cubani in Calabria Dott Luis Perez. Si sono confrontate esperienze diverse, dalla solidarietà senza confini delle brigate mediche cubane, alle lotte in Italia per fermare la demolizione del sistema sanitario nazionale pubblico (la 883), che ha visto la nostra città mobilitarsi, per riconquistare servizi e reparti ospedalieri chiusi dal 2020; pagando in Umbria il prezzo più alto alle logiche aziendaliste, che inevitabilmente si abbattono sulle situazioni più indifese.

Dopo l’incontro cena di solidarietà a favore del sistema sanitario cubano, vittima dell’ embargo criminale degli USA, per raccogliere fondi per la produzione di eparina.

Hanno portato il loro saluto il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’ Assessora al Sociale Luigina Renzi, la Vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti. Hanno poi parlato delle loro esperienze di lavoro e di LOTTA in difesa della sanità pubblica, i dottori Romagnoli, Briguori, Pucciatti e il tecnico di laboratorio Menicucci. Infine gli interventi di Rainone di medicina democratica e di ASI CUBA Bianca.

Associazione culturale Casa Rossa