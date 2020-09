Media Library OnLine: la “G. Carducci” è tra le biblioteche che aderiscono al progetto

Le informazioni per usufruire dei servizi della prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale

Accedere, tramite proprio computer o smartphone, ad un vasto patrimonio di ebook, consultare comodamente quotidiani e riviste, ascoltare brani musicali ed audiolibri, partecipare ad eventi in streaming, utilizzare banche dati: tutto questo e molto altro è MLOL (Media Library OnLine) la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale.

La Biblioteca “G. Carducci” di Palazzo Mauri a Spoleto è tra le biblioteche che aderiscono al progetto, un servizio che la Regione Umbria fornisce attraverso la rete delle biblioteche umbre di pubblica lettura. Oltre a consultare gratuitamente la collezione digitale della Regione Umbria e le risorse open ad accesso libero, si possono scegliere spartiti musicali, foto, e-learning, mappe e molto altro.

Per usufruire di MLOL e di tutti i suoi servizi basta essere iscritti alla Biblioteca “G. Carducci” e inviare una e-mail con il proprio cognome, nome e data di nascita a: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it, chiedendo le credenziali di accesso. La biblioteca fornirà tutte le info utili per effettuare il primo accesso.

Se invece non siete ancora iscritti in biblioteca, questa è l’occasione giusta per farlo. Per l’iscrizione è possibile inviare una e-mail, al medesimo indirizzo di cui sopra, con i propri dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, e-mail, recapito telefonico, autorizzazione al trattamento dei dati personali) allegando la scansione di un documento di identità in corso di validità.​