Mecenatismo oggi: l’arte di dare e chiedere con successo

L’evento in diretta LIVE su YouTube nel canale della Franco Angeli Edizioni, domani, 3 marzo 2021 alle ore 17.00

di Manuele Fiori

Continua il tour di presentazioni del manuale “La relazione generosa” scritto a quattro mani dalle autrici Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin.

Domani, 3 marzo 2021, alle ore 17.00 si terrà la video presentazione sui canali digitali FrancoAngeli, casa editrice del volume in questione.

L’incontro, moderato dalla giornalista e Presidente di BranCircle Italia Viviana Kasam, vede la partecipazione anche di Paolo Dalla Sega (Direttore MEC Master Eventi Culturali – ALMED Alta scuola in media comunicazione e spettacolo Università Cattolica del Sacro Cuore) e di Tommaso Ussardi (compositore, direttore d’orchestra e Presidente Associazione Senzaspine).





“La relazione generosa, Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati” attualmente è l’unico manuale completo sulla relazione filantropica in lingua italiana. Articolato in nove capitoli e con un’appendice dedicata alle nuove traiettorie di sviluppo del settore, presenta anche numerose check-list che perfezionano l’acquisizione dei contenuti, rendendo immediata per il lettore l’applicazione dei diversi criteri metodologici nella gestione operativa di una relazione con un mecenate.

L’incontro vuole essere un’occasione di discussione e approfondimento sullo stato attuale e sulle prospettive future del mecenatismo, osservando l’arte di collaborare con profitto con i filantropi da più angolazioni e alla luce dell’attuale contesto socio-economico.

Tra i molti aspetti che verranno trattati nel corso dell’appuntamento, anche una panoramica sul sistema del mecenatismo, le cifre che riguardano il mercato italiano e internazionale e un approfondimento sul rapporto fondazione/richiedente.

Va ricordato come, la stessa pubblicazione dell’opera rappresenti un’operazione filantropica: i proventi delle vendite sono destinate all’orchestra bolognese “Senzaspine”.