Me lo so’ bevuto tutto, è tornato In Corso Garibaldi aspettando l’estate

È tornato “Me lo so’ bevuto tutto”. Dopo l’esperienza estiva all’interno del Ganzo Food Hall, Matteo Bufalini, ha scelto di dare continuità al progetto intrapreso ed aprire, ancora a Spoleto, in Corso Garibaldi 3, una piccola ma ben fornita enoteca dal sapore Parigino.

Ambiente intimo, luci soffuse che variano a seconda del momento della giornata, una manciata di appoggi ed una selezione incredibile di vini artigianali che spaziano dal Nord della Francia fino al Sud d’Italia, senza scordarsi della Spagna, dell’ Austria e della Germania. Il focus si concentra sulla Chamapgne, sulla Borgogna, sul Piemonte, la Toscana e la Sicilia.

Non mancano prelibatezze prevalentemente locali, come la Norcineria di Eccellenze Alimentari Fedeli, il miele ed il tartufo di Agritaste, i prodotti da forno artigianali di Ora Forneria di Bastia, il panettone milanese di Cucchi, le Sardine in conserva Galiziane ed il Tonno pescato a mano dalle Azzorre.

La volontà è quella di dare alla città un punto di riferimento per chi cerca primizie alimentari e liquide, gioia per il palato e piccoli attimi di felicità.

Bottega per Take Away e composizione di cesti natalizi ma anche consumazione sul posto per un momento di relax a fine giornata.

Me lo so’ bevuto tutto è aperto tutti i giorni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 ed oltre. Lunedì mattina chiuso.

