MCL Spoleto invita la politica a trovare soluzioni concrete per difendere la sanità pubblica

Caterina Grifoni: “Tutti debbono essere richiamati al senso di responsabilità”

Caterina Grifoni, Presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori interviene nel dibattito per la difesa dell’Ospedale di Spoleto.

“Tutti debbono essere richiamati al senso di responsabilità,senza esasperare le posizioni” ha dichiarato Grifoni, “facendo fronte comune per evitare non solo la chiusura del nostro Presidio cittadino, ma potenziandone i reparti anti covid-19, vista l’emergenza in atto, che vede l’intera regione al primo posto nazionale”.

Pertanto ha concluso la Presidente Mcl “sosteniamo tutte le soluzioni positive, incoraggiando il richiamo del nostro Vescovo, Mons. Renato Boccardo, per scongiurare l’ulteriore impoverimento del nostro tessuto sociosanitario, con un’acutissima crisi occupazionale e con le ferite ancora aperte,dopo il terremoto 2016 ,che ha devastato la nostra Terra“.

Quindi va data continuità a tutti i vitali servizi sociosanitari,accanto a quelli garantiti dal nostro mondo del volontariato ed associativo,per rendere la nostra una vera “Città Territorio “, all’altezza della sua luminosa storia millenaria.