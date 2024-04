Maurizio Hanke: “Tutt’altro che positivi i dati del turismo nel territorio di Spoleto”

Le parole del coordinatore di Alternativa Popolare a Spoleto

“Non sono affatto incoraggianti i dati riguardanti i flussi turistici relativi al 2023 nel territorio di Spoleto se raffrontati con quelli delle altre unità geografiche dell’Umbria”. E quanto afferma Maurizio Hanke, coordinatore di Alternativa Popolare a Spoleto, che va giù duro contro alcune affermazioni compiaciute della attuale Amministrazione comunale sugli incrementi registrati nell’ultimo anno. In realtà – dice Hanke – abbiamo avuto nel 2023 una percentuale di presenza che col 4,9% ci ha collocati al settimo posto della graduatoria regionale, e anche negli arrivi, col 5,2%, compariamo in ottava posizione ben distanziati da altre realtà regionali come Assisi, Perugia, Orvieto, Terni, il Trasimeno, la Valnerina e Foligno.

La realtà è che la offerta turistica del territorio spoletina è sub-liminale e non abbiamo alcuna capacità di attrazione turistica se non quella che abbiamo ereditato dal nostro passato remoto quando il nome di Spoleto costituiva un fortissimo elemento di caratterizzazione del nostro territorio e di forte motivazione per orientare le scelte di chi sceglieva l’Umbria come destinazione turistica.

Purtroppo – conclude Hanke – abbiamo perso anni preziosi per il rilancio della offerta turistica della nostra città e questo è testimoniato anche dal divario tra i dati degli Arrivi e delle Presenze che dimostra come non siamo in grado di “trattenere” il turista con iniziative di carattere culturale, sociale e ambientale che pure, per una realtà come la nostra, non dovrebbe essere difficile partorire.