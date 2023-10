Maurizio Hanke presenta il suo ultimo libro “Blackout della Storia”

Giovedì 5 ottobre, ore 17

Palazzo Leti Sansi

Giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 17 a Spoleto nel salone d’onore di Palazzo Leti Sansi (Via Arco di Druso, 37) verrà presentato l’ultimo libro di Maurizio Hanke “Blackout della storia” (La vela, 2023). Intervengono, Angelo Maria Petrone, professore ordianrio di Logica e Filosofia della Storia all’Università “La Sapienza” di Roma, Segretario generale dell’Aspen Intitute Italia; Eugenio Di Rienzo, professore emerito di Storia Moderna all’Università “La Sapienza” di Roma; Roberto Segatori, già professore ordinario di Sociologia all’Università di Perugia; Candia Marcucci, presidente dell’Associazione Amici di Spoleto onlus.

L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione Amici di Spoleto onlus con il sostegno della Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini” e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

IL LIBRO Molte persone che oggi vivono accanto a noi si disinteressano del passato e non guardano mai all’indietro. Ma nessuno potrebbe dire di aver fatto una scelta importante nella vita senza essersi misurato, anche se superficialmente e brevemente, col passato. Le cose dovrebbero andare diversamente: “la storia potrebbe e dovrebbe essere la nostra guida nella vita” e dovrebbe aiutarci “a capire meglio da dove proveniamo e anche dove vorremmo andare” (History Manifesto). Questo vale anche nei comportamenti collettivi. Chi rappresenta le istituzioni, le associazioni e le società giuridicamente costituite, dovrebbe tener conto della storia recente e remota: ma ciò, in molti casi, avviene solo occasionalmente. Resta il fatto che noi tutti, compresi gli scienziati, con il sostegno del passato compiamo passi più sicuri e da esso siamo confortati nel procedere del nostro cammino. Per questo sembra opportuno il tentativo di dare alla storia un profilo disciplinare più forte e coerente: questo saggio si pone l’obiettivo di invitare a questo compito gli studiosi, i cultori e gli utilizzatori delle scienze storiche.

Maurizio Hanke (Roma, 1952), parallelamente alla sua professione di medico svolge attività di studio e di ricerca storiografica e ha pubblicato numerosi lavori di storia locale moderna e contemporanea e di storia della medicina.