Matteo Rosati del Club La Sfida “Boxing Club Diego Bartolini” continua a vincere e a convincere

Il tecnico Giacomelli: “Se Matteo continuerà ad allenarsi in maniera costante farà parlare di sé”

Continuano ad arrivare soddisfazioni per il Boxing Club “Diego Bartolini” (conosciuto anche come Club La Sfida) dei tecnici Giacomelli, Spera, Lacovara e Berardi. Sabato 13 novembre, all’interno del palasport di Santa Marinella, si è infatti svolta la manifestazione dal titolo “Boxing night” durante la quale gli atleti spoletini sono riusciti a mettersi in grande evidenza.

La rassegna, promossa dalla prestigiosa società “Santa Marinella Ring” capitanata dall’esperto ex pugile Maurizio Sebastiani (allenatore in passato di diversi campioni) e dedicata al Maestro Peppe Peris, ha visto protagonisti diversi giovani umbri e laziali per un totale di 10 incontri. Ad aprire la serata è stato il figlio del tecnico Giacomelli, Adelmo Gabriele, il quale si è esibito condividendo il ring con altri 2 ragazzi ricevendo applausi convinti da parte del pubblico presente.

Nel main event della serata Matteo Rosati del Boxing Club “Diego Bartolini” ha affrontato il fighter del sodalizio di Santa Marinella Andrea Lagona: un avversario ostico, che ha tentato più volte di mandare lo spoletino al tappeto attaccandolo con il gancio sinistro e il diretto destro. Rosati, in ogni caso, lo ha gestito nel migliore dei modi conquistando la vittoria al termine dei tre round previsti.

Un risultato che ha reso felice Giacomelli: “Bravo Matteo e bravo anche Lagona, un ragazzo molto educato e talentuoso che se continuerà ad allenarsi in maniera costante farà parlare di sé”. Durante il memorial avrebbe dovuto combattere anche il peso massimo del club spoletino Filippo Tini tuttavia non è stato possibile trovare un avversario della sua categoria. Per il Boxing Club “Diego Bartolini”, ora, è già tempo di guardare al futuro e di prepararsi in vista delle prossime manifestazioni in programma alla fine di novembre e a dicembre.