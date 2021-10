Matteo Rosati del Boxing Club “Bartolini” protagonista al Memorial “Caligani” a Torrette di Ancona

Il pugile ha vinto il proprio incontro, battendo il beniamino di casa Kevin Latini. Le parole del tecnico Valentino Giacomelli

Il Boxing Club “Diego Bartolini” grande protagonista al Memorial “Anna Caligani”, grazie alla vittoria del mediomassimo Matteo Rosati. La manifestazione pugilistica giovanile, promossa dalla Gls Dorica Ancona, si è tenuta sabato 16 ottobre al centro sportivo di via Esino a Torrette: nell’occasione il beniamino di casa Kevin Latini, davanti ad un folto pubblico, si è battuto proprio contro il portacolori dell’associazione spoletina.

“L’avversario di Latini si è ritirato due giorni prima dell’incontro – spiega il maestro Valentino Giacomelli – e quindi siamo stati chiamati dagli organizzatori proprio alla vigilia del match. Pur non potendo svolgere una preparazione adeguata, ho deciso di accettare la proposta per consentire al nostro Matteo di salire sul ring e mettersi in mostra. Si tratta di un ragazzo molto serio, che si allena in maniera costante”.

Rosati, originario di Gualdo Cattaneo, frequenta quotidianamente la palestra del Boxing Club “Diego Bartolini” situata a Montarello. “È un atleta molto valido, con un fisico prestante. Basti pensare che pesa 80 kg ed è alto 1.96. Inoltre, è dotato di braccia molto lunghe – spiega Giacomelli – che gli permettono di tenere lontano gli avversari e fare una boxe tecnica”.

Rosati ha vinto tutti i round previsti, usando il suo rapido jab sinistro e colpendo l’avversario d’incontro con il destro diritto ed a volte anche con il montante destro, seguito dal gancio sinistro. È stato proprio un montante destro al viso, che ha tagliato lo zigomo di Latini, a spingere l’arbitro ad interrompere il match salvo poi farlo riprendere dopo l’intervento del medico. Un’ottima prestazione, che ha consentito a Rosati di vincere poi ai punti. Felice Giacomelli, il quale a fine match ha voluto fare i complimenti a Latini “dimostratosi un ragazzo solido e molto combattivo”.

Ora Rosati e gli altri pugili del Boxing Club “Diego Bartolini” (conosciuto anche con la denominazione “Club La Sfida”) saranno impegnati in una manifestazione interregionale in programma a Perugia il prossimo 31 ottobre.