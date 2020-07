Matteo Marzotto nominato dalla Regione nel cda della Fondazione Festival dei  Mondi

Auguri di buon lavoro dalla presidente Tesei

È l’imprenditore e manager Matteo Marzotto il componente di nomina della Regione Umbria scelto per far parte del Cda della Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

A Marzotto, da parte della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, va “l’augurio di un buon lavoro, nella certezza che la sua professionalità ed esperienza potranno essere di valido apporto per il Festival di Spoleto”.

Marzotto, nato nel 1966, è presidente di Fas International e di Dondup, vice presidente dell’Associazione Progetto Marzotto, già presidente e AD, tra l’altro, di Fiera di Vicenza. Come imprenditore, ha lavorato per 15 anni nelle aziende collegate agli interessi di famiglia (Gruppo Marzotto Spa), maturando esperienze lungo la filiera del tessile/abbigliamento. È stato, inoltre, prima direttore generale operativo e poi presidente di Valentino Spa. Ha acquisito e rilanciato Vionnet Spa, di cui è stato anche presidente.

Come “Civil Servant” è stato tra i fondatori della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. È stato tra gli “Ambassador” dell’Esposizione Universale Expo di Milano 2015. Numerosi i riconoscimenti ricevuti per le sue attività socioeconomiche, tra i quali il Sigillo Accademico dell’Università di Urbino, il Premio Guido Carli, il Premio Internazionale Madre Teresa di Calcutta.