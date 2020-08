Mattarella e Steinmeier scrivono a De Augustinis: “Grazie per l’impegno a favore dei cittadini durante la pandemia”

La lettera del Presidente della Repubblica Italiana e del suo omologo inviata ai Sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati

Un ringraziamento per “l’opera di comprensione reciproca e di incontro svolta da decenni a favore delle rispettive comunità in Italia e in Germania e soprattutto per l’impressionante impegno profuso per le Vostre cittadine e i Vostri cittadini durante la pandemia”.

È questo uno dei passaggi della lettera congiunta che il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno inviato nei giorni scorsi al Sindaco Umberto de Augustinis.

L’intento della comunicazione, destinata ai sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati, è quello di valorizzare i profondi legami esistenti a livello di territori, e per ringraziare dell’impegno e della vicinanza dimostrati nel corso della fase più acuta dell’emergenza Covid-19.

Un legame e un’amicizia che Spoleto coltiva con la città tedesca di Schwetzingen dai primi anni del 2000 e che è stata formalizzata nel 2005 con la firma dell’atto di gemellaggio, dando il via alla realizzazione di numerose iniziative, soprattutto in ambito culturale, economico e sociale che negli anni hanno contribuito a creare una profonda sintonia tra le due comunità. Una collaborazione che sta andando avanti da circa 20 anni e che i sindaci Umberto de Augustinis e René Pöltl hanno confermato di voler proseguire anche in occasione dell’ultimo incontro avvenuto a Schwetzingen nel dicembre scorso.

“La collaborazione italo-tedesca è centrale per un’Europa che sia forte, solidale e orientata al futuro. Un lavoro comunale che valica i confini offre a tal fine un contributo essenziale. Vi auguriamo tanta forza, successo e ogni bene immaginabile per affrontare le enormi sfide che sono dinanzi a Voi”.

Nel sito della Presidenza della Repubblica il testo integrale della lettera >> https://bit.ly/3fzdNbx