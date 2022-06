Matarazzo: “Avevo richieste dalla Serie A ma ho preferito Perugia, qui mi sento a casa”

Il nuovo Direttore generale del club di Pian di Massiano si presenta

(DMN) Perugia – è il giorno del nuovo direttore generale in casa Perugia: Attilio Matarazzo. A presentarlo ufficialmente ai giornalisti riuniti in sala stampa è stato il presidente Massimiliano Santopadre che dopo aver ringraziato il predecessore Gianluca Comotto ha dato il benvenuto al nuovo diggì.

“Oggi si apre un nuovo capitolo – ha detto Santopadre – con Attilio Matarazzo, ci conosciamo da circa dieci anni e abbiamo avuto esperienze lavorative quando era uno dei responsabili del Benevento, successivamente ha fatto un percorso importante nella Lega di B come responsabile del marketing. Ho pensato a lui come direttore, con competenze amministrative ma sopratutto per la sua esperienza nel marketing. Lo ringrazio per aver accettato e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Aveva altre proposte, questa piazza è in ogni settore ambita”.

La parola è passata poi ad Attilio Matarazzo.

“Per me inizia una nuova avventura – ha esordito il nuovo diggì biancorosso – quest’anno ho visto molte partite del Perugia ed è stata una stagione esaltante. Entrerò nella parte aziendale perché una società di calcio è un’azienda a tutti gli effetti, dietro c’è una macchina organizzativa ed il mio ruolo è quello di gestirla. Le figure societarie rimarranno intatte – ha sottolineato – sono molto contento, devo ringraziare Massimiliano (Santopadre ndr) perché ha creduto sempre in me , anche in precedenza ho avuto sempre il suo sostegno. Avevo una richiesta da una società di Serie A ma ho preferito Perugia – ha detto Matarazzo – ho tanti amici, qui mi sento a casa” .